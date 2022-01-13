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Раскрыто крупное хищение древесины из лесхоза в Микашевичах
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Крупное хищение древесины удалось раскрыть во время совместной работы белорусской милиции и инспекции природоохраны. Более 23 тысяч рублей - предварительная оценка украденной партии всего за один рейс. Лесовоз под управлением 40-летнего местного жителя остановили на трассе под Микашевичами. Большегруз с прицепом перевозил свыше 47 кубометров кругляка хвойных пород. Правоохранители попросили водителя предъявить сопроводительные документы, но они оказались подложными.
Оперативники установили, что древесину похитили со склада одного из лесхозов для последующей продажи. К преступлению оказались причастны должностные лица и представители коммерческой организации. По предварительной оценке, стоимость древесины - более 23 тысяч рублей. Следователями дана правовая оценка действиям подозреваемых.