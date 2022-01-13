Раскрыто крупное хищение древесины из лесхоза в Микашевичах

Оперативники установили, что древесину похитили со склада одного из лесхозов для последующей продажи. К преступлению оказались причастны должностные лица и представители коммерческой организации. По предварительной оценке, стоимость древесины - более 23 тысяч рублей. Следователями дана правовая оценка действиям подозреваемых.

Наталия Милюкова, официальный представитель УВД Брестского облисполкома