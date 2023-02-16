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Раскрываем секреты крабалки на Сахалине
Мы едем на крабалку, заявила корреспондент Агентства теленовостей Анастасия Бенедисюк в своем фильме "Сахалин: ближе некуда!" и отправилась показать зрителям местный вид развлечения по ловле краба.
"Для крабалки понадобится только пила и наживка для краба, - консультирует местный гид-экскурсовод Валера. - Наживку поймали, на нее сегодня будем ловить. Лунки подготовили".
В Охотском море водятся камчатские и королевские колючие крабы весом от полкило до трех!
Ловушка называется хапуга. Мы ее разматываем, раскручиваем, она оборудована специальной сеткой, которая раскрывается, чтобы краб не уходил. Мы привязываем нитку, на которой будет висеть ловушка, то есть на дне стоять. Берем кусочек веревки, чтобы закрепить рыбку по центру. Простыми узелками завязываем. Берем за мотовило.
Краб любит малоротую корюшку, как правило, хорошо попадает еще на селедку.
Какова вероятность, что будет улов, зависит от удачи, говорит Валерий. "Как мигрирует краб, мы не можем предсказать, но будем стараться его поймать".
Смотрите весь фильм ЗДЕСЬ
"Разматываем мотовило, - инструктирует он, - Глубина примерно 7 метров".
На одну рыбку можно заманить и два, и три краба. Для увеличения шансов мы заняли сразу несколько лунок. Каждые 15 минут проверяем, ухватился ли морской зверь клешнями. Крабалка рассчитана на целый день.
Приманка заброшена. Проверяем регулярно! И вот она, первая удача союзной команды! Достали краба. Один даже вцепился в сапог.
Море оказалось щедрым!
"Он ползет, ползет, смотри!", - восклицает Анастасия.
Вы когда-нибудь пробовали краба? А словленного лично? А сваренного в морской воде? Словом, уже за этим стоит ехать на остров Сахалин.
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