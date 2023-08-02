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"Раскрывать свои планы мы не намерены" - Вильнюс прокомментировал возможное минирование белорусской границы
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прокомментировал возможное минирование белорусской границы: "Раскрывать свои планы мы не намерены!"
Очевидно, можно было бы просто ответить "нет" и обойтись без ложной многозначительности, если бы минировать не собирались. Выходит, все-таки собираются. Таким образом, нелегалам объявят настоящую войну с применением, как минимум, противопехотных мин.
Аналогичную возможность рассматривает Польша, которая, как сообщают, не только готовится минировать границу, но и стягивает к ней войска в большом количестве. Коль скоро угроза обеим странам является призрачной, значит, воевать планируют де-факто с беженцами. ЕС сейчас меняет свою политику с целью равномерного распределения миграционной нагрузки между странами-членами. Литовцы и поляки, похоже, внесут в гуманизацию миграционного режима свою лепту - они, по всем приметам, станут мигрантов просто взрывать.
Тем временем президент Литвы Гитанас Науседа объявил выговор министру обороны за неумение хранить секреты: тот разболтал всему свету информацию о намерении Литвы закупить у Германии танков на 2 млрд долларов. Министру рекомендовано "сделать выводы" из своего поведения. Примечательно, что по поводу контракта на 2 млрд решение принято не было, а есть лишь джентльменская договоренность. Граждане Литвы наверняка без восторга встретили известие о покупке танков: 2 млрд - это 15 % бюджета. В стране, которая переживает кризис, таким деньгам можно было найти более разумное применение.
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