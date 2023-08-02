"Раскрывать свои планы мы не намерены" - Вильнюс прокомментировал возможное минирование белорусской границы

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас прокомментировал возможное минирование белорусской границы: "Раскрывать свои планы мы не намерены!"

Очевидно, можно было бы просто ответить "нет" и обойтись без ложной многозначительности, если бы минировать не собирались. Выходит, все-таки собираются. Таким образом, нелегалам объявят настоящую войну с применением, как минимум, противопехотных мин.

Аналогичную возможность рассматривает Польша, которая, как сообщают, не только готовится минировать границу, но и стягивает к ней войска в большом количестве. Коль скоро угроза обеим странам является призрачной, значит, воевать планируют де-факто с беженцами. ЕС сейчас меняет свою политику с целью равномерного распределения миграционной нагрузки между странами-членами. Литовцы и поляки, похоже, внесут в гуманизацию миграционного режима свою лепту - они, по всем приметам, станут мигрантов просто взрывать.