Распахнутые окна - любопытные дети: медики и милиция фиксируют все больше трагических случаев

Известную поговорку "Откройте окно и впустите счастье" с приходом жары можно перефразировать: "Откройте окно и выпустите счастье". Горячая погода открыла другую сторону этого радостного сезона. Распахнутые окна привлекают детей. Все больше случаев выпадения малышей с приходом тепла происходит в Беларуси. СК, министерства здравоохранения и образования объединились, чтобы приложить максимум усилий по профилактике таких инцидентов.

Летом у травматологов горячая пора не только из-за погоды, но и из-за работы. В 6-ю клиническую больницу Минска в сутки на каникулах привозят до 100 детей, десятерым из которых требуется госпитализация.

Температура этим летом была максимально высокой. В поисках прохлады люди открывают окна. Вместе с ветерком приходит и опасность. Как показывает ситуация, для трагедии достаточно доли секунды.

По статистике, около 1/4 случаев детского травматизма приходится именно на выпадение из окон. Роковую роль играет в этом москитная сетка.

В Мозыре из окна 9-го этажа выпал годовалый ребенок. В момент происшествия мать находилась в комнате вместе с ребенком. Окно было распахнуто. Секунды хватило, чтобы малыш взобрался на подоконник и сорвался вниз. Малыш не выжил.

В Барановичах 2-летний мальчик выпал из окна второго этажа. Он находился дома с обоими родителями. На некоторое время ребенок остался в комнате с открытым окном один. Услышав детский крик, отец прибежал в зал и обнаружил под окном лежащего на земле сына. Прибывшие медики госпитализировали малыша с множественными травмами.

Роман Зармаев, официальный представитель УСК по Брестской области:

"К сожалению, на прошлой неделе в Брестской области произошли два таких происшествия: в Барановичах и Бресте. В обоих случаях родители ненадолго оставили детей в комнате одних. Пары минут хватило, чтобы они по стоящей возле окна мебели залезли на подоконник и выпали из окна. Малыши живы, но получили серьезные травмы".

Далее - в лучшем случае травматология, чаще нейрохирургия, если не гибель. В 6-й клинической больнице Минска летом дети - главные пациенты.

Алексей Савчук, заместитель главного врача по травматолого-ортопедической помощи УЗ "6 городская клиническая больница" г. Минска:

"Также не стоит забывать, что наши дети очень активны и подвижны, поэтому родителям рекомендация - внимательно следить за своими чадами. Бывают и выпадения из окон, случайно могут выбежать на дорогу перед движущимся автомобилем. Все это требует постоянного контроля родителей".

Тревогу бьют и в Министерстве образования. Там ввели практику, когда летом классные руководители проводят профилактику с ребятами и их родителями: статьи в школьных чатах, посещение семей, где, по их мнению, больше рисков получить травму.

Виктор Довнар, начальник главного управления идеологической, воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

"К сожалению, каждую неделю есть такие случаи, особенно в жаркий период времени года. Но сотрудниками Министерства образования, педагогическими работниками проводится большая профилактическая работа с родителями, законными представителями. Проводится разъяснительная работа как в учреждениях образования, так и через школьные сайты, чаты дошкольных учреждений. Также уже второй год действует проект, когда педагогические работники выходят на предприятия, организации, учреждения и с родителями проводят информирование о различных темах, в том числе и о профилактике гибели детей, их безопасном времяпрепровождении".

Иногда случайно полученная ребенком травма может стать основанием для пристального внимания опеки и соцслужб, в некоторых случаях - причиной постановки на учет в СОП.

Ольга Становая, адвокат Минской городской коллегии адвокатов:

"Нормативно закреплено, что если в отношении родителей будет установлен факт, что они не контролируют поведение либо местонахождение ребенка, в результате чего ребенок уходит из дома, бродяжничает, возможно, была совершена попытка суицида, а также ему были причинены тяжкие телесные повреждения в результате внешнего воздействия и внешних факторов (например, пожара, падения с высоты, употребления алкоголя, либо наркотических и психотропных веществ), это приведет к тому, что органы опеки и попечительства имеют право возбудить социальное расследование".

Травматизм у детей - одна из серьезных социально значимых проблем. Подход к ее профилактике комплексный.