Распаковка белорусской и натовской аптечки - эксклюзив 15 января в "Главном эфире"

"Качество и прочность подтверждаем!" - именно так звучат первые отзывы о белорусской аптечке. Своим мнением с нами поделились российские военнослужащие.

Эксклюзив 15 января в "Главном эфире". Кроме этого, сделаем детальную распаковку нашей и натовской. Так кто с кого срисовывал? И причем здесь еще сороковые годы? Хирурги с боевым опытом, военные эксперты и министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, который тоже военный врач, обсудят все элементы аптечки.

Как подходили к наполнению? Ждать ли стопроцентного импортозамещения? И когда поступит в распоряжение военнослужащих Беларуси?