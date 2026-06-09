"Распечатали надписи "Беларусь" на обычной бумаге" - белорусская лучница о возвращении на ЧЕ

Как отразились политически мотивированные санкции на всем белорусском спорте - функционерам, тренерам и атлетам еще предстоит выяснить. Однако уже есть примеры, когда спортсменам удалось удержать высокую планку и привезти медали с чемпионатов Европы.

Например, в стрельбе из лука наша страна всегда была сильна в командном турнире у женщин. Девушек допустили до континентального форума под национальной символикой буквально за несколько дней. Потому фразу "Беларусь" пришлось вырезать из бумаги и к майкам булавками прикалывать. О деталях этого эмоционального возвращения эксклюзивно для телеканала "Первый информационный" рассказала одна из самых опытных отечественных лучниц Анна Марусова.

Анна Марусова, многократный призер чемпионатов мира и Европы по стрельбе из лука:

"До последнего мы собирались выступать в нейтральном статусе, подбирали форму, и буквально за день до выезда узнали, что нас допускают под своим флагом. В спешном порядке распечатывали надписи "Беларусь", чтобы название страны было хотя бы на спине. На обычной бумаге, потому что времени заказать новые майки просто не оставалось. Знаете, когда нет ни родины, ни флага - это очень некомфортно. Решение о допуске стало неожиданным, но безумно приятным, а медаль - это результат нашего труда. И, наверное, награда за то, что все эти годы нас несправедливо не допускали к стартам".