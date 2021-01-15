3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Расплата за нападение на журналистов
Два года лишения свободы за нападение на оператора Белтелерадиокомпании. Суд Октябрьского района Минска вынес приговор Вячеславу Ломоносову, который напал на нашего коллегу. Инцидент случился 25 октября во время несанкционированного митинга. По итогам расследования фигуранту было предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса: "Хулиганство", а также "Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Судья полностью удовлетворила просьбу прокурора, который посчитал вину Ломоносова доказанной и просил приговорить его к двум годам колонии общего режима.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Минскэнерго предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
Стоматология, педиатрия и узкопрофильные врачи - новую поликлинику открыли в Смолевичах
На что можно использовать семейный капитал?
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов