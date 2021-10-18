Распределение, дистанционное образование, раннее обучение - в Беларуси готовится к принятию новый Кодекс об образовании

Платники получат возможность распределения, развитие дистанционного образования, в школу будут принимать детей младше 6 лет, а выпускные экзамены совместят со вступительными. В Беларуси активно обсуждается новый Кодекс об образовании. Его готовят к рассмотрению во втором чтении в парламенте. Какие новшества ждут студентов и школьников - в репортаже Юрия Карнеловича.

У выпускницы Гродненского медуниверситета Валерии Натаровой вопрос с трудоустройством уже решен. Валерия училась на платной основе, поэтому переживала, сможет ли получить первое место работы по распределению. Вернувшись в родной Щучин, сама обратилась в местную больницу. Сегодня она врач-терапевт, ей предложили жилье и все социальные гарантии, как и целевикам.

Уже на последних курсах начала чувствовать какое-то волнение, потому что я не знала, куда я пойду работать. Обратилась в Щучинскую ЦРБ. Мне предложили место работы, чему я была несказанно рада. Если бы в этом году была такая форма, чтобы распределять платников на первое место работы, это было бы гораздо удобнее и менее волнительно. Валерия Натарова, врач-терапевт Щучинской центральной районной больницы

Студенты-платники получат возможность распределения

Решить проблемы, в том числе и таких специалистов, как Валерия, призван новый Кодекс об образовании. Документ сейчас в стадии доработки. Планируется предоставить платникам и целевикам статус молодого специалиста и гарантированное распределение на первое место работы. Отдельные вузы такое направление уже приняли на вооружение.













Многие аспекты нового Кодекса об образовании успешно внедряются в Гродненском университете имени Янки Купалы. К примеру, первое место для платников здесь предоставляют уже несколько лет.

Купаловский университет успешно реализует отдельные аспекты нового кодекса

Такая своеобразная социальная гарантия, уверены в вузе, это в первую очередь забота о своих выпускниках. Здесь целенаправленно работают с предприятиями и учреждениями региона, создают так называемую базу данных студентов, в том числе и платной формы обучения, чтобы работодатель уже представлял, кто к нему придет на работу. К примеру, в прошлом году были трудоустроены 20 платников.

Сегодня организации требуют специалистов с опытом работы, того, который уже состоялся. А где приобрести этот опыт? Вот как раз когда мы даем студенту-выпускнику первое место работы и возможность быть распределенным. Это как раз возможность получить этот опыт. Юрий Романовский, первый проректор Гродненского государственного университета имени Янки Купалы

Дистанционному образованию быть

Лидерами в регионе купаловцы являются и по внедрению дистанционного обучения. А это еще один аспект нового Кодекса об образовании. В университете действует образовательный портал. Сегодня уже 6 специальностей, по которым обучение и подготовка могут вестись дистанционно. Такую форму планируется распространить и в других вузах страны.













Мы не исключаем, что в некоторых видах образования может появиться самостоятельная форма дистанционной подготовки. Например, по некоторым гуманитарным специальностям, по некоторым специальностям переподготовки и повышения квалификации. Эти вопросы мы отрабатывали очень серьезно. Проводился эксперимент на базе БГУИРа, есть серьезные наработки, поэтому в ближайшее время в некоторых правилах приема в вузы и ссузы может появиться такая строчка, что прием осуществляется на дистанционную форму обучения. Игорь Карпенко, министр образования Беларуси

В школу будут принимать детей младше 6 лет

Ряд изменений в новом кодексе коснутся и начального образования. Прорабатывается вопрос о возможности зачисления в первый класс детей в возрасте до 6 лет. И здесь к каждому ребенку, говорят педагоги, как и на уроке важен индивидуальный подход.

Я думаю, что будет правильно, если это решение родители будут принимать совместно со специалистами. Если ребенок здоров, психологически готов, с огромным желанием идет в школу. Ольга Шишкович, учитель начальных классов Глубокской районной гимназии

ЦТ и выпускные экзамены совместят

Новшества прочувствуют и старшеклассники. Централизованное тестирование и выпускные экзамены по математике, русскому и белорусскому совместят. Меньше стресса для выпускников. Национальный экзамен появится с 2023 года.

Это объединение поможет снизить нагрузку на выпускника. Учителям стоит все усилия направить на более качественную подготовку учащегося. И ученика это будет стимулировать к подготовке более качественной к такому виду экзамена. Татьяна Дехтеренок, учитель русского языка и литературы Глубокской районной гимназии





Новый Кодекс об образовании готовится к принятию

В Министерстве образования новый кодекс уже готовят ко второму чтению в парламенте. К этому моменту будут учтены все замечания и предложения.

Читайте