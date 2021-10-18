3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Распределение, дистанционное образование, раннее обучение - в Беларуси готовится к принятию новый Кодекс об образовании
Платники получат возможность распределения, развитие дистанционного образования, в школу будут принимать детей младше 6 лет, а выпускные экзамены совместят со вступительными. В Беларуси активно обсуждается новый Кодекс об образовании. Его готовят к рассмотрению во втором чтении в парламенте. Какие новшества ждут студентов и школьников - в репортаже Юрия Карнеловича.
У выпускницы Гродненского медуниверситета Валерии Натаровой вопрос с трудоустройством уже решен. Валерия училась на платной основе, поэтому переживала, сможет ли получить первое место работы по распределению. Вернувшись в родной Щучин, сама обратилась в местную больницу. Сегодня она врач-терапевт, ей предложили жилье и все социальные гарантии, как и целевикам.
Уже на последних курсах начала чувствовать какое-то волнение, потому что я не знала, куда я пойду работать. Обратилась в Щучинскую ЦРБ. Мне предложили место работы, чему я была несказанно рада. Если бы в этом году была такая форма, чтобы распределять платников на первое место работы, это было бы гораздо удобнее и менее волнительно.
Студенты-платники получат возможность распределения
Решить проблемы, в том числе и таких специалистов, как Валерия, призван новый Кодекс об образовании. Документ сейчас в стадии доработки. Планируется предоставить платникам и целевикам статус молодого специалиста и гарантированное распределение на первое место работы. Отдельные вузы такое направление уже приняли на вооружение.
Многие аспекты нового Кодекса об образовании успешно внедряются в Гродненском университете имени Янки Купалы. К примеру, первое место для платников здесь предоставляют уже несколько лет.
Купаловский университет успешно реализует отдельные аспекты нового кодекса
Такая своеобразная социальная гарантия, уверены в вузе, это в первую очередь забота о своих выпускниках. Здесь целенаправленно работают с предприятиями и учреждениями региона, создают так называемую базу данных студентов, в том числе и платной формы обучения, чтобы работодатель уже представлял, кто к нему придет на работу. К примеру, в прошлом году были трудоустроены 20 платников.
Сегодня организации требуют специалистов с опытом работы, того, который уже состоялся. А где приобрести этот опыт? Вот как раз когда мы даем студенту-выпускнику первое место работы и возможность быть распределенным. Это как раз возможность получить этот опыт.
Дистанционному образованию быть
Лидерами в регионе купаловцы являются и по внедрению дистанционного обучения. А это еще один аспект нового Кодекса об образовании. В университете действует образовательный портал. Сегодня уже 6 специальностей, по которым обучение и подготовка могут вестись дистанционно. Такую форму планируется распространить и в других вузах страны.
Мы не исключаем, что в некоторых видах образования может появиться самостоятельная форма дистанционной подготовки. Например, по некоторым гуманитарным специальностям, по некоторым специальностям переподготовки и повышения квалификации. Эти вопросы мы отрабатывали очень серьезно. Проводился эксперимент на базе БГУИРа, есть серьезные наработки, поэтому в ближайшее время в некоторых правилах приема в вузы и ссузы может появиться такая строчка, что прием осуществляется на дистанционную форму обучения.
В школу будут принимать детей младше 6 лет
Ряд изменений в новом кодексе коснутся и начального образования. Прорабатывается вопрос о возможности зачисления в первый класс детей в возрасте до 6 лет. И здесь к каждому ребенку, говорят педагоги, как и на уроке важен индивидуальный подход.
Я думаю, что будет правильно, если это решение родители будут принимать совместно со специалистами. Если ребенок здоров, психологически готов, с огромным желанием идет в школу.
ЦТ и выпускные экзамены совместят
Новшества прочувствуют и старшеклассники. Централизованное тестирование и выпускные экзамены по математике, русскому и белорусскому совместят. Меньше стресса для выпускников. Национальный экзамен появится с 2023 года.
Это объединение поможет снизить нагрузку на выпускника. Учителям стоит все усилия направить на более качественную подготовку учащегося. И ученика это будет стимулировать к подготовке более качественной к такому виду экзамена.
Новый Кодекс об образовании готовится к принятию
В Министерстве образования новый кодекс уже готовят ко второму чтению в парламенте. К этому моменту будут учтены все замечания и предложения.
Читайте
также:
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Сергеенко провел прием граждан, где обсудили личные проблемы и инициативы
Рост кибератак: Беларусь вошла в топ-3 самых атакуемых государств на территории СНГ
Соцопрос показал, что большинство белорусов уверены в своем будущем
Кривошеев: Изменение климата - глобальная ключевая тема, в которую вовлечены руководители государств
В мире
Все
The Sunday Times: Елизавета II перед смертью назвала Бориса Джонсона "идиотом"
Демографические перспективы Латвии: к 2030 году население страны может снизиться до 1 млн человек
Экс-президент Литвы заявила, что новая коалиция в стране распространяет "кремлевский смрад"
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
Регионы
Все
Происшествия
Все