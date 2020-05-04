Распространение коронавируса в мире удается сдерживать

Так, в Новой Зеландии за сутки ни одного заболевшего! На прошлой неделе там отменили строгий карантин. На фоне улучшения эпидситуации в Японии могут отменить режим чрезвычайной ситуации. Снять ограничения в 34 префектурах страны могут уже 14 мая. По тому же пути решили идти и в Европе. В Дании сегодня для посещения открыли храмы. На Кипре заработали фермерские рынки и заведения, которые могут обслуживать посетителей на открытом воздухе. В Италии, несмотря на показатель заболевших в 209 тысяч людей и 174 жертвы за последние сутки, на работу выходят 4 миллиона человек. В Греции и Португалии разрешили прогулки на открытом воздухе. В Германии заработали музеи и парикмахерские.



