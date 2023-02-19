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Распространенный миф о работе головного мозга опроверг невролог
Информация о том, что головной мозг человека работает только на 10 %, оказалась мифом. Об этомзаявилАнтон Клочков, кандидат медицинских наук, врач-невролог, реабилитолог.
"Этот миф появился в XIX веке из-за неверной трактовки нейробиологических исследований Дейлом Карнеги, а после растиражировался по всему миру. На самом деле мы постоянно используем почти100 процентов своего мозга. Современные исследования вроде магнитно-резонансной томографии позволяют увидеть, какие области мозга активируются во время умственной или физической деятельности, а также во сне", - отметил Антон Клочков.
Также невролог опроверг еще один миф, связанный с головным мозгом человека.
"Вопреки распространенному мифу, алкоголь не убивает клетки мозга, номешает обмену информацией между отделами нашего мозга и препятствует передаче нервных импульсов. Частое употребление спиртного приводит к уменьшению гиппокампа, который отвечает за память и обучение. Кроме того, алкоголь препятствует нейрогенезу - процессу образованиянейронов", - обратил внимание Антон Клочков.
Фото:pixabay.com
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