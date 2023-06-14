Распространяли нацистскую символику, зиговали и признали свою вину: в БГТУ прошло выездное судебное заседание

Романтики самой кровавой войны ХХ столетия, как ни прискорбно, находятся и в нашем обществе. Причем среди молодого поколения встречаются зигующие и со свастикой. И если уроки истории были прогуляны, научит суд. 14 июня в Белорусском государственном технологическом университете прошло выездное судебное заседание. На скамье подсудимых оказались студенты. Причины и детали - в рубрике Анастасии Бенедисюк "План Б".

Молодые, перспективные, из полных семей в большинстве своем, обеспеченные. В 18 лет у них есть подаренные родителями квартиры и машины. И это вроде хорошо. То есть, по сути, им дали все. Ты только, сын, учись.

При задержании студенты Белорусского государственного технологического университета не оказывали сопротивления. На вопрос о том, понимают ли они, почему за ними пришли, без раздумий отвечают: "Реабилитация нацизма".

Они кидали зиги, мол, флешмоб такой. Размещали призывы сжигать евреев. А прислать друг другу нацистскую символику для них, как поставить запятую. Они, правда, сейчас говорят, что это просто стикеры.





Все как один помешаны на аниме. Такая вот мультяшная романтизация нацизма. Весь год пай-мальчики для окружения живут, погружаясь в нацизм.

Белорусский народ в наибольшей степени ощутил на себе зверства нацизма в годы Великой Отечественной войны. У нас погиб каждый третий житель Беларуси. На нашей территории было размещено более 260 лагерей смерти. Они это понимают, понимают, конечно. Но… Петр Крючек, заведующий кафедрой БГТУ

Лекции, увы, не так работают, кадры с сегодняшнего дня. Выездные суды - это, скорее, редкость в учебных заведениях. Да, бывали по делам, связанным с употреблением и распространением наркотиков, но чтобы нацизм…

Сегодня не на их кафедре, на другом факультете (этого же вуза) признались, что был случай, когда студент выцарапал нацистский символ прямо на преподавательской тумбе. Понимая, что такое бывает, думаю, у здравомыслящих людей отпадают вопросы, зачем нужны выездные суды.

То, что им сказал взрослый, они могут пропустить мимо ушей. А вот когда видят, что именно их студент, сокурсник за что-то был наказан, до них это быстрее доходит. Это более действенная мера. Дмитрий Гапанюк, проректор БГТУ

Нацизм поднимает голову. Каждый день возникают новые заявления в СМИ о придании героического ореола нацистам, сносе памятников в Европе, маршах и митингах, круглых столах, где чтят гитлеровцев.

Украина кишит поклонниками Третьего рейха. Да, студентов можно пожалеть: молодой, не подумал. Но если не пресечь сейчас, не показать другим, чем это чревато, то, что будет? На что подписываемся?





Чаты БГТУ вскрыли немалое количество поклонников гитлеровской идеологии. Первый суд был на прошлой неделе. Сегодня - второй. Впереди еще 30 студентов.

Можно сказать, что не дорабатывает университет эту тему. И это точно так. А семьи что? Мать одного из тех, кого сегодня судили, - бизнесвумен. Когда сына задержали, волновалась только об одном: вот бы ко мне не пришли, а то дома кругленькая сумма хранится.

Мать второго студента на суде молчала. Она сейчас в декрете. У них многодетная семья. И ведь для здорового воспитания и развития ее детей государством было дано все. Помогли с жильем, а она, как оказалось, и сама увлекается оккультным.

"Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики" - так звучит статья, по которой судили студентов. 15 суток и конфискация телефонов. Это решение суда.

Что касается жизни после всех разбирательств, конечно, все в руках ребят. Про перевод на 2 курс придется, судя по всему, забыть. Сейчас идет сессия, а неявка на экзамены грозит отчислением.