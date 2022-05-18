Расширение НАТО и информбезопасность - итоги саммита ОДКБ в Москве обсуждают эксперты

О том, как важно союзникам действовать сообща на международной арене, говорили в начале недели на юбилейном саммите ОДКБ. Встречу лидеров шести государств принимала Москва.

Лукашенко: ОДКБ должна выступать единым фронтом

Выступление белорусского лидера - это честный и принципиальный анализ происходящего в организации. Сегодня хватает вызовов и транснациональных угроз. Страны объединения противодействуют терроризму и экстремизму, пресекают незаконный оборот наркотиков, борются с киберпреступниками. И сколько существует ОДКБ, столько говорят об эффективности организации. Яркий пример - подавление попытки вооруженного мятежа в Казахстане. С другой стороны, отсутствие четкой и скоординированной позиции по вопросу расширения НАТО. Об этом говорил Александр Лукашенко.

Президент попросил министров иностранных дел подумать над тем, где и как это делать для достижения оптимального эффекта: "Пусть они подумают над тем, как нам реагировать в политической плоскости на новую волну расширения НАТО с учетом озвученных намерений известных государств. Мы должны заблаговременно выработать позицию организации по этому вопросу и довести свои интересы до мирового сообщества. Мы в этом должны быть едины. Не только Россия должна выражать озабоченность и бороться, в данный момент в одиночку, с попыткой расширения НАТО".





Реакция на расширение НАТО на восток

Сегодня Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Это очередной шаг по эскалации ситуации у российских границ. И с точки зрения геополитики такое решение скандинавских стран сложно представить как собственное, взвешенное и обоснованное.





Мы понимаем, что это не решение Финляндии и Швеции, это давление Вашингтона, поэтому вполне возможен диалог со странами Латинской Америки, в частности, Кубы по вопросу о размещении российских или баз ОДКБ на территории этих стран с целью создания противовеса угрожающим действием НАТО. Ни одно военное усилие, направленное против России и ее союзников, не останется без симметричного и асимметричного ответа. Мы сейчас сталкиваемся с вызовами не просто безопасности, Россия и Беларусь сталкиваются с прямыми угрозами своему существованию как независимых свободных государств. Мы будем предпринимать все возможные меры, чтобы отодвинуть эту угрозу от своих границ и обеспечить безопасность собственных граждан. Никита Мендкович, политолог, глава Евразийского аналитического клуба, эксперт Российского совета по международным делам

У НАТО есть свой график проведения учений, в том числе в непосредственной близости от Российской Федерации и Белоруссии. И это не просто игра на нервах, попытка спровоцировать своего потенциального геополитического противника на встречные действия. Это еще и банальная отработка огромного натовского бюджета, который надо на что-то тратить. Дело в том, что до недавнего времени даже у самых лояльных стран - членов НАТО возникали сомнения по поводу, зачем вообще существует организация, против кого она планирует бороться, нужно ли вообще членам Североатлантического альянса вливать в нее 2, а то и более процента от национального ВВП. Павел Фельдман, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

Информационная безопасность

Еще одна статья западного бюджета, которая стремительно наращивает расходную часть, - пропаганда в СМИ и информпространстве. Рецепты противодействия с нашей стороны обсуждались в том числе и на саммите ОДКБ. В частности, позитивный опыт Китая.





Мы опять же убедились и в ходе событий 2020 года в Беларуси, и в ходе недавних событий в Казахстане, Киргизия с этим столкнулась и Украина неоднократно, что зачастую недооценка соперника, его работы в информационном поле приводит к негативным последствиям.Поэтому Китай в этом плане молодец. Они не только сумели закрыть определенные ресурсы, но и сумели предложить качественную альтернативу. Если вы у пользователей что-то забираете, вы должны уметь предложить альтернативу, которая будет востребована на рынке. Поэтому нам сегодня надо, используя наши IT-компании, IT-сектор, информационный блок, создавать качественные ресурсы, которые могут заменить определенные площадки. Павел Фельдман, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН

А те ресурсы, которые ведут прямую подрывную деятельность, конечно, надо блокировать, подрывать, не надо с ними церемониться. Когда у вас гангрена, иногда нужно что-то ампутировать, чтобы сохранить жизни. Есть ждать, то умрет весь организм. Поэтому сохраним организм и наведем порядок в информационном поле. У нас в этом контексте сегодня здравая информполитика. Я думаю, что мы в этом контексте будем и продолжать".

Год без экстремистов

Кстати, ровно год назад в Беларуси закрыли экстремистский информационный портал. Пропагандистский ресурс принимал активное участие в госперевороте, параллельно пользуясь государственными же льготами. Их махинации с налогами как резидента ПВТ оценивают в миллионы долларов.