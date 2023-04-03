Расширение НАТО в странах Балтии и Польше мешает урегулированию конфликта в Украине - Секретариат ОДКБ

Восточноевропейское направление представляет особое напряжение, от него исходит наибольшее количество угроз. Мы видим, что по всей границе ОДКБ активизируется военное присутствие на базах НАТО. Мы понимаем, что украинский конфликт подвержен внешнему влиянию. Ответ на эти угрозы осуществляется во взаимодействии России и Беларуси, и мы видим реакцию стран Запада на решение о размещении на территории Беларуси ядерного оружия.

Юрий Шувалов, представитель Секретариата ОДКБ