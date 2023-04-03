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Расширение НАТО в странах Балтии и Польше мешает урегулированию конфликта в Украине - Секретариат ОДКБ
Расширение НАТО в странах Балтии и Польше снижает возможность скорого урегулирования конфликта в Украине. Это отметили руководители Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ на совещании в Москве.
Сегодня международная обстановка очень непростая. Практически в каждом регионе коллективной безопасности ОДКБ есть серьезные вызовы и угрозы. Очень напряженная ситуация на восточно-европейском направлении. В украинский конфликт все больше вовлекаются силы НАТО. По сути, происходит беспрецедентное наращивание военного потенциала альянса в странах Балтии, Польше и в Черноморском регионе. Урегулировать кризисную ситуацию также мешают санкции и пропагандистское давление Запада.
Восточноевропейское направление представляет особое напряжение, от него исходит наибольшее количество угроз. Мы видим, что по всей границе ОДКБ активизируется военное присутствие на базах НАТО. Мы понимаем, что украинский конфликт подвержен внешнему влиянию. Ответ на эти угрозы осуществляется во взаимодействии России и Беларуси, и мы видим реакцию стран Запада на решение о размещении на территории Беларуси ядерного оружия.
Серьезной остается ситуация на Южном Кавказе. Сохраняются риски, связанные с обстановкой в Нагорном Карабахе и на армяно-азербайджанской границе. Также существуют вызовы и угрозы на границе с Афганистаном. Это связано с увеличением террористических группировок и незаконным производством и распространением наркотиков. Все эти вопросы находятся под пристальным вниманием политического руководства ОДКБ.
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