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Расширяется число поводов для применения государственного флага
Депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о госсимволах. Сегодня в Палате представителей - очередное заседание осенней сессии. Число поводов для применения государственного флага расширяется. Сюда дополнительно включаются спортивные соревнования, спортивно-массовые, культурные и иные мероприятия. По словам депутатов, обновленный закон будет способствовать росту патриотизма и уважению к своим символам.
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