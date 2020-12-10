ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Расширяется число поводов для применения государственного флага

Депутаты приняли во втором чтении поправки в закон о госсимволах. Сегодня в Палате представителей - очередное заседание осенней сессии. Число поводов для применения государственного флага расширяется. Сюда дополнительно включаются спортивные соревнования, спортивно-массовые, культурные и иные мероприятия. По словам депутатов, обновленный закон будет способствовать росту патриотизма и уважению к своим символам.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все