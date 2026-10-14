Рассказали истории женщин, которые одновременно успевают быть мамой, другом и руководителем

14 октября мы все звоним мамам, чтобы сказать то, что можно не успеть, забыть или постесняться сказать, потому что уже взрослые, но этот день всегда напоминание, насколько ценна материнская любовь.

Кто кому что подарит, куда поедут отмечать, как накрыть стол - в клубе активного долголетия в Витебске эти темы в преддверии Дня матери самые популярные. Там собираются все мамы с большим стажем, но когда взрослые дети находят время для самых главных слов, это бесценно.

"Мы занимаемся рукоделием, поделками, гимнастикой в спортивной комнате, тренируемся на беговой дорожке, велотренажере", - сказала многодетная мама Вероника Карбовская.

Семья Вероники Карбовской

Сама Вероника тоже мама троих детей - Мирославы, Владиславы и Александра. Кстати, первый раз Вероника стала мамой в 18 лет, а о последнем не думает, ведь в 28 лет все еще может быть.

Вероника Карбовская с дочерьми

"Стараешься для родных и любимых детей. На данный момент Влада хочет стать преподавателем младших классов. Мирослава - врачом-стоматологом, а Сашок - еще не знаем, но он очень увлекается машинами", - поделилась Вероника.

Семья Елизаветы Славуты

В семье Славута из четверых детей лишь одна девочка. Ей три года. Старшему Олегу 11 лет, Андрею - 8, а Доминику - 6. Мама здесь просто нарасхват.

"Важно настроить связь, чтобы быть для своих детей не просто мамой, но и хорошим другом. Сложность в том, что каждому ребенку нужно уделить внимание, и когда детей много, боишься, что не все дети получат внимание в равном количестве", - отметила Елизавета Славута.

Елизавета Славута с дочерью

Живет семья в агрогородке Новогородейский Несвижского района. Папа Андрей трудится ветеринарным фельдшером, а мама работает мамой.

Необычное материнство Ирины Тяпугиной

А теперь представьте, что у вас 500 особенных детей. Это про маму Ирину. Управлять центром инклюзивного образования - это и работа, и состояние души. Здесь нельзя быть просто руководителем.

Ирина Тяпугина, директор Гомельского областного центра инклюзивной культуры:

"Мы проводим с ними много времени - ездим в поездки, общаемся. Это не простое учреждение, где ребенок пришел, отзанимался. Каждый руководитель - это руководитель и друг, которому можно доверять. Здесь они понимают, что, рассказав другу ту или иную историю, она никогда не выйдет за рамки. Стены хранят много тайн, секретов, любви, чувств и человеческих историй".

У самой Ирины двое детей, поэтому шутит, что в сумме 502 ребенка. Есть у женщины еще одно хобби (хотя сама по образованию юрист) - она мим, и с некоторыми детьми говорит на уровне чувств.

Профессия - приемная мама

Восемь детей, и все свои - так можно описать семью приемной матери отдела по образованию Мстиславского райисполкома Елены Яроковой. Подробности рождения каждого мама не скрывает, но на вопрос, чьи они, точно отвечает: "Мои".

"Самое страшное в жизни, когда кто-то из детей выбывает, и остается стоять пустая кровать. Нравится, когда утром встаешь, а тебе бегут со словом "мама". Обычно утро начинается пораньше, мы живем в сельской местности, поэтому надо справиться с небольшим хозяйством. Я никогда не думала, что буду работать приемной мамой. Однажды мы познакомились с человеком, который сказал: "Лен, у вас в Мстиславле мальчик из Казахстана. Он остается". Так взяли первого Виталия из Казахстана. А потом в большом доме перестало чего-то хватать. Заехали как-то в Дом малютки в Могилеве, взяли еще одного. И как начали оттуда возить…" - смеясь, рассказала Елена.

Женщина выпустила не одно поколение защитников родины, врачей, юристов и призналась, что сил еще хватит даже на футбольную команду. И для тех мам, чьи возможности и масштаб внутреннего мира позволяет расширить семью, у Елены всегда есть и советы, и возможность помочь делами. Принцип у женщины простой - у каждого ребенка должен быть дом.

Дети Елены Яроковой

Елена удостоена ордена Матери. В интервью она сказала об этом скромно и с искренней благодарностью. Работа мамы непростая, и государство это понимает, поэтому делает все, чтобы условия для материнства были созданы везде, несмотря на то, где живешь - в столице, областном центре или небольшом агрогородке.

Для каждой из этих женщин важно быть не просто мамой, а хорошей. Как? Точный рецепт не даст вам ни одна из них, потому что это слишком сложный запрос просто для слов. Мамы чувствуют своих детей и понимают их раньше, чем они поймут сами себя. А дети, в свою очередь, всегда знают, какая у них мама.

Как мамам удается строить успешную карьеру и находить время для каждого ребенка. Легко ли стать целым миром и лучшим другом для приемных детей. Об этом и не только смотрите подробнее в специальном репортаже.

Главное фото: magnific.com