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Расскажем, какие мероприятия проходят в Минске ко Всемирному дню без автомобиля
Зеленый свет пешеходам и велосипедистам. Беларусь сегодня вновь присоединилась ко Всемирному дню без автомобиля.
В Минске проходят праздничные мероприятия. Основная площадка - парк имени Уго Чавеса во Фрунзенском районе. Там организованы интерактивные зоны со светофор-шоу, конкурсами, мастер-классами и экомастерскими. Представлены также работы участников образовательных проектов "Зеленые школы", "Зеленые классы белорусской столицы", "Эко-Дар". Для настроения гостей подготовлена концертная программа.
Торжественное открытие акции "День без автомобиля" запланировано на 16:00. Ярким финалом мероприятия станет заезд на экотранспорте по маршруту Казимировская - Каменногорская - Люцинская - Колесникова.
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