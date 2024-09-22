ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Расскажем, какие мероприятия проходят в Минске ко Всемирному дню без автомобиля

Зеленый свет пешеходам и велосипедистам. Беларусь сегодня вновь присоединилась ко Всемирному дню без автомобиля.

В Минске проходят праздничные мероприятия. Основная площадка - парк имени Уго Чавеса во Фрунзенском районе. Там организованы интерактивные зоны со светофор-шоу, конкурсами, мастер-классами и экомастерскими. Представлены также работы участников образовательных проектов "Зеленые школы", "Зеленые классы белорусской столицы", "Эко-Дар". Для настроения гостей подготовлена концертная программа.

Торжественное открытие акции "День без автомобиля" запланировано на 16:00. Ярким финалом мероприятия станет заезд на экотранспорте по маршруту Казимировская - Каменногорская - Люцинская - Колесникова.

День без автомобиляБеларусь

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все