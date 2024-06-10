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Расскажем, как правильно мыть овощи, фрукты и ягоды, чтобы избежать инфекционных заболеваний
Мы часто теряем бдительность и забываем, что немытые ягоды, фрукты и овощи могут таить в себе опасность.Возбудители кишечных инфекций, которые обитают на грязных овощах, ягодах ифруктах могут вызвать самое легкое - это расстройство желудка. Гораздо страшнее те микробы, которые способныспровоцировать инфекционные заболевания -дизентерию, сальмонеллез,брюшной тиф, вирусный гепатит, а также аскаридоз, или попросту говоря, глисты. Об этом напоминаетсайтУЗ "Лидская центральная районная больница"
Чтобы избежать этих заболеваний необходимопомнить нехитрые, но важные правила: ни в коем случае не стоитупотреблятьнемытые фрукты, овощи, ягоды, даже если они выглядятбезупречно. С рук, с поверхности земли на них могут попадать возбудители острыхкишечных инфекций.
Все овощи, ягоды и фрукты необходимо передупотреблением хорошо промыть проточной водой и по возможности обдатькипятком.
Итак, напоминаем некоторые правила мытья овощей, фруктов и ягод:
Корнеплоды(картофель,редис, морковь, свекла и т.п.) необходимо какое-то время поддерживать втеплой воде. Затем тщательно очистить и хорошо промыть.
Капуста(белокочанная,пекинская и др. листовые виды) перед промыванием прохладной водой нужно очиститьот верхнего слоя листьев.
Зелень(зеленыйлук, укроп, петрушка кинза, щавель, салатная зелень) нужно перебрать,удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Затем зелень замочить впрохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая зелень поотдельным листочкам и веточкам, пока на дно не осядет вся грязь и вода нестанет чистой. После этого зелень нужно тщательно ополоснуть под проточнойводой.
Ягоды,каки другие плоды, требуют тщательного мытья перед употреблением.Непосредственно перед мытьем следует отобрать все «лишние» ягоды: мятые,перезревшие, загнившие, недозревшие. Не следует мыть и держать ягоды вводе дольше необходимого времени. Рекомендуется выложить ягоды на дуршлагв один слой и промывать под проточной водой 5 минут. Так с поверхностисойдет земля или пыль. Потом, для ягод нужно устроить контрастные «ванны»:попеременно окунать дуршлаг в емкость с горячей (но не кипяток) и холоднойводой. 2-3 таких процедуры достаточно для удаления всех микробов.
А главное помните всегда - Ваше здоровье, вВаших руках!
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