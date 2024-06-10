Расскажем, как правильно мыть овощи, фрукты и ягоды, чтобы избежать инфекционных заболеваний

Зелень (зеленыйлук, укроп, петрушка кинза, щавель, салатная зелень) нужно перебрать,удалить корни, пожелтевшие и поврежденные листья. Затем зелень замочить впрохладной воде на 15 минут, периодически меняя воду и разбирая зелень поотдельным листочкам и веточкам, пока на дно не осядет вся грязь и вода нестанет чистой. После этого зелень нужно тщательно ополоснуть под проточнойводой.

Ягоды,каки другие плоды, требуют тщательного мытья перед употреблением.Непосредственно перед мытьем следует отобрать все «лишние» ягоды: мятые,перезревшие, загнившие, недозревшие. Не следует мыть и держать ягоды вводе дольше необходимого времени. Рекомендуется выложить ягоды на дуршлагв один слой и промывать под проточной водой 5 минут. Так с поверхностисойдет земля или пыль. Потом, для ягод нужно устроить контрастные «ванны»:попеременно окунать дуршлаг в емкость с горячей (но не кипяток) и холоднойводой. 2-3 таких процедуры достаточно для удаления всех микробов.