Расскажем, какая атмосфера перед вторым рабочим днем ВНС

Впереди у делегатов ВНС второй день продуктивной работы. Во Дворце Республики идут последние приготовления к открытию заседания.

Там работает выездная студия АТН. Какая атмосфера перед важным рабочим днем для ВНС - подробности у Светланы Лукьянюк (подробности в видео).