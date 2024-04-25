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Расскажем, какая атмосфера перед вторым рабочим днем ВНС

Впереди у делегатов ВНС второй день продуктивной работы. Во Дворце Республики идут последние приготовления к открытию заседания.

Там работает выездная студия АТН. Какая атмосфера перед важным рабочим днем для ВНС - подробности у Светланы Лукьянюк (подробности в видео).

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