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Расскажем, какие трассы будут реконструированы в 2024 году в Беларуси
Качество белорусских дорог оценивают все - и пешеходы, и водители, и пассажиры. Тут, как говорится, ни одну ямочку не утаишь, когда столько пристальных глаз. Уже сегодня ремонтные работы развернулись и по городским улицам, и по трассам. Пока погода неустойчива (то плюс, то минус), латают точечно. А после наступления теплых дней, полотно ждет глобальная модернизация.
Алексей Ляхнович, министр транспорта и коммуникаций Беларуси, рассказал о том, какие трассы будут реконструированы в 2024 году.
"В этом году запланировано продолжение дороги Р53 от Жодино до Борисова. Планируем начать автомобильную дорогу М10, планируем также продолжить работы по реконструкции нашего коридора, который идет в сторону Санкт-Петербурга, это автомобильная дорога Р46. Здесь два вида работ: реконструкция этой автомобильной дороги от Лепеля до Полоцка, дальше до границы с Российской Федерацией - капитальный ремонт", - уточнил министр.
К слову, к реконструкции дорог приступили за счет собственных ресурсов.
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