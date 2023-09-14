Рассказываем, как Минск проведет Всемирный день без автомобиля

О том, как белорусская столица проведет Всемирный день без автомобиля, рассказала заместитель председателя Минского городского комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Татьяна Дубик, сообщает БЕЛТА.

День без автомобиля, который во всем мире проводится 22 сентября, станет завершающим этапом недели мобильности в Минске (с 16 по 22 сентября). В этот день велолюбителям будет предоставлена скидка на аренду шеринговых велосипедов двух компаний. Забег в парке имени 50-летия Великого Октября проведет администрация Заводского района столицы, а Центр экологического воспитания и развития в этот же день организует семейный велопробег "зеленоклассников" по экологическим тропам Чижовского водохранилища.

Для большей заинтересованности общества и привлечения внимания к Дню без автомобиля минчанам будет предоставлено право бесплатного проезда в городском общественном транспорте. Так, правом бесплатного проезда в метрополитене в рамках экологической акции "День без автомобиля" в прошлом году воспользовались 15 484 человека, а в 2021 году - 10 215 человек.

Традиционно 22 сентября в Минске будет проведена акция "На работу на велосипеде". Энергетические и информационные точки будут организованы в четырех местах города, где велосипедисты либо другие участники движения, использующие экологический транспорт, смогут угоститься фруктами и получить информационные материалы о недели мобильности и Дне без автомобиля. Точки будут организованы около входа в центральный Ботанический сад на пр. Независимости, на стороне велодорожки пр. Победителей недалеко от "Минск-Арены", на пр. Партизанском, 30 и около многоуровневого паркинга на пр. Дзержинского, 13.

Велопробег в День без автомобиля, приуроченный к Году мира и созидания, стартует с парковки Минского городского дворца культуры по адресу: ул. Маяковского, 129. Участники велопробега продолжат движение вдоль улиц Маяковского, Монюшко, Смолича, Лучины, Турова, Корзюки, Голодеда, Ташкентской и Кабушкина. Завершится велопробег на пр. Партизанском, возле памятника "Беларусь партизанская". Мероприятие пройдет с участием руководителей и сотрудников служб Мингорисполкома, администраций районов столицы, работников организаций и предприятий города.

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, благодаря мероприятиям акции "День без автомобиля" выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от мобильных источников по республике сокращаются со 100 до 200 т. "Лучший способ отметить День без автомобиля - не пользоваться своим транспортом. Предпочтите пешую или велопрогулку автомобилю. Воспользуйтесь скейтбордом или электросамокатом. Отправьтесь на общественном транспорте. Это личный вклад в экологию города", - заключила Татьяна Дубик.