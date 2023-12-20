Рассказываем, как премия "За духовное возрождение" 26 лет назад вошла в историю

Истинные подвижники духовного возрождения. Они на страже души белорусской, укрепляют христианские традиции и собирают сокровища нации. Их труды ежегодно отмечают на высшем уровне одной из главных премий Президента - "За духовное возрождение". Красивой традиции 26 лет. Накануне опубликовали имена новых лауреатов. Это представители церкви, патриотического образования, инклюзивной культуры и медицины. Среди лучших деятелей культуры и искусства есть и сотрудники Белтелерадиокомпании. Подробности в сюжете Лидии Заблоцкой.

Как появилась рождественская премия? Кто стоял у истоков символа возрождения? Какие эмоции у новоиспеченных избранных номинантов? Все это зафиксировала камера Агентства теленовостей.

"Сенняшні дзень увойдзе ў гісторыю нараджэннем яшчэ адной высакароднай традыцыі. У Мінскім епархіяльным упраўленні адбылася ўрачыстая цырымонія ўручэння прэмій "За духоўнае адраджэнне".

Такой сюжет, 26 лет пролежавший на старой кассете, был показан в эфире 7 декабря 1997 года. Вечер Рождества Христова. Священники и певчие собрались в скромном синодальном зале епархиального управления после всенощных. В зале были также Президент и Патриарший Экзарх всея Беларуси Филарет. Тогда они впервые наградили представителей церкви за просветительское служение.

Сегодня, в светлый праздник Рождества Христова, мы по достоинству оцениваем великий вклад этих истинных подвижников в духовное возрождение и укрепление живой христианской традиции. Уверен, что с каждым годом таких людей будет становиться все больше, а христианские ценности помогут нам, нынешним и грядущим поколениям белорусов, обрести радость, мир и гармонию в душе. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (1997 год)

В списке подвижников народный артист СССР Виктор Ровдо, сестра милосердия Вера Плющева, настоятель храма в честь иконы Божией Матери священник Игорь Коростелев. Они все с момента независимости страны были не просто свидетелями возрождения души белорусской - сами мотивировали этот духовный подъем нации.

1990 - 1991 годы - это изменение отношения государства к церкви. Мы ощутили нехватку храмов. Две церкви, которые были в Минске, были переполненными. В 1993 году мы начали строить Свято-Евфросиньевскую церковь, Владыка Митрополит Филарет, конечно, отметил это. Мы благодарны тому, что эта премия превратилась в государственную. Игорь Коростелев, настоятель прихода храма иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость"

Минское епархиальное управление принимало церемонию в первый и единственный раз. В следующем году диалог о высоком решено было вести в Большом театре Беларуси. Так торжественнее. Тысячный партер объединил не только представителей церкви и культуры. Сама премия стала утверждением межконфессионального согласия в независимой Беларуси после времен атеизма. В Большом церемония проводилась два года.

На стыке тысячелетий "Возрождение" поселялось даже в Театре музкомедии. Но и он стал домом временным.

И полугода не прошло с момента сдачи в эксплуатацию самого оснащенного концертного зала страны. Дворец Республики принял боевое крещение юбилейной, пятой, премии.

Сюжет от 06.01.2001

"Палац Рэспублікі сёння цяжка было ўмоўна падзяліць на кулуары, партэр і фае. Пазнавальныя былі ўсе: грамадскія дзеячы, прадстаўнікі духавенства, творцы, мастакі, музыканты і артысты".

Так встречали третье тысячелетие христианской истории. Время собрать разбросанные прежде камни. Символично торжественным награждением деятелей культуры и искусства. Президент тогда сказал: "Это люди, отмеченные Божьим даром". Количество ценностей увеличилось, храмы есть в каждом городе новые и отреставрированные. И молодежь все чаще стала завоевывать первые места на международных конкурсах. За это нужно награждать. И только государству. Уже в 2001 году стала острой проблема заманивания наших талантов за границу.

Совсем недавно, в том числе, наверное, сидящие в этом зале некоторые, так активно критиковали президента за то, что он выпроводил отсюда зарубежных эмиссаров, которые, "рядясь в тогу" благожелателей для нашего народа, якобы поддерживали талантливых людей, великих наших ученых, в то же время вытягивали отсюда наши умы и сердца вместе с творческой интеллигенцией. Тогда я пообещал, что мы для наших талантливых людей, молодых людей, наших детей, творческой интеллигенции создадим свои государственные фонды. Ибо нельзя воспитать патриотичную любящую Родину интеллигенцию за счет западных подач. Благо, я оказался прав и не только в этом. Александр Лукашенко, Президент Беларуси (2001 год)

Величайшая заслуга - не допустить духовного кризиса и сохранить понятия нравственности, внутренней чистоты, милосердия и любви к Беларуси. Государство не дает угаснуть творческим порывам. Вероятно, потому каждое Рождество нация становится богаче.

В павильоне Белтелерадиокомпании в разгаре съемки нового проекта, в котором рассказали о "Женщинах страны Советов". А месяцами ранее завершился 16-серийный рассказ о геноциде белорусского народа, в котором "Без права на жизнь".

При поддержке Генпрокуратуры команда телеканала "Беларусь 1" озвучила факты о попытках уничтожения белорусов. С первых мгновений вторжения фашистов до полного освобождения страны.

В фильме представлены реальные участники тех страшных событий, люди, которые все это пережили сами. Эта награда - очень высокая оценка нашего труда, всей Белтелерадиокомпании. Наталья Голубева, писатель, кандидат исторических наук, автор сценария документально-публицистического цикла "Геноцид. Без права на жизнь"

Тоже в творческом периметре БТ, но уже готовясь к прямому эфиру талант-шоу "Фактор.by", о награде узнала и Татьяна Трухан, педагог по вокалу. Голоса начинающих артистов она распевает не только на телеплощадке, но даже и на МАЗе. Ее детище - театр эстрадной песни "Сябрынка". Тоже в числе лауреатов спецпремии Президента Беларуси деятелям культуры и искусства.

"Сябрынку" можно услышать буквально на каждом концерте республиканского масштаба, как и народную артистку Беларуси Анастасию Москвину. Ей не нужно доказывать свое профмастерство. Проникновенное сопрано давно узнают эстеты. Над такими же эмоциями от зрителя она теперь работает и с оперной труппой Большого театра Беларуси.

Я не так давно стала руководителем оперы. Сейчас я совмещаю творческую деятельность и руководство. Трупа оперы прекрасная, у нас великолепные солисты. Конечно, я очень горда тем, что меня отметили в новой для меня должности. Анастасия Москвина, народная артистка Беларуси, заведующая труппой оперы Большого театра Беларуси