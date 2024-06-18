Рассказываем, как проходит подготовка к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Беларусь активно погрузилась в подготовку к святой для всех нас дате - 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Техника готовится к параду на полигоне Липки, пешие расчеты чеканят шаг на плацу в Уручье, а на проспекте Машерова проходит репетиция финальной части парада - выступление роты почетного караула. Подробности в репортаже Виктории Радевич.

На проспекте Машерова идет репетиция выступления сводной роты почетного караула к 3 Июля. Наши военные уже прямо сейчас готовы выступать перед зрителями.

Четкий шаг, армейская выдержка и точность в каждом движении. Всего это военнослужащие добивались месяц - столько у нас продолжаются репетиции парада. Рота почетного караула - уже исходя из названия, становится очевидным, что выступать в рядах этого подразделения не только престижно, но и очень ответственно.

Мы приступили к тренировкам в феврале-марте 2024 года. Они проходили на плацу Минской военной комендатуры, далее проходят на стеле "Минск - город-герой". Длятся тренировки 5-6 часов в день. Подготовлена исключительно новая программа, но все секреты раскроем 3 Июля. Кирилл Корчинский, командир первой роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры

Не просто так это подразделение считается элитным: ни одно крупное общественно-политическое мероприятие в стране не проходит без их участия. Они же представляют нашу страну и на международной арене. Основу подразделения составляют военнослужащие срочной службы.