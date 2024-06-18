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Рассказываем, как проходит подготовка к 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Беларусь активно погрузилась в подготовку к святой для всех нас дате - 80-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Техника готовится к параду на полигоне Липки, пешие расчеты чеканят шаг на плацу в Уручье, а на проспекте Машерова проходит репетиция финальной части парада - выступление роты почетного караула. Подробности в репортаже Виктории Радевич.
На проспекте Машерова идет репетиция выступления сводной роты почетного караула к 3 Июля. Наши военные уже прямо сейчас готовы выступать перед зрителями.
Четкий шаг, армейская выдержка и точность в каждом движении. Всего это военнослужащие добивались месяц - столько у нас продолжаются репетиции парада. Рота почетного караула - уже исходя из названия, становится очевидным, что выступать в рядах этого подразделения не только престижно, но и очень ответственно.
Мы приступили к тренировкам в феврале-марте 2024 года. Они проходили на плацу Минской военной комендатуры, далее проходят на стеле "Минск - город-герой". Длятся тренировки 5-6 часов в день. Подготовлена исключительно новая программа, но все секреты раскроем 3 Июля.
Не просто так это подразделение считается элитным: ни одно крупное общественно-политическое мероприятие в стране не проходит без их участия. Они же представляют нашу страну и на международной арене. Основу подразделения составляют военнослужащие срочной службы.
Предлагаем самим прийти на парад и увидеть все своими глазами. Но если непосредственно 3 Июля по каким-либо причинам не получается посетить парад, но очень хочется увидеть его вживую, есть вариант - генеральная репетиция, которая пройдет 29 июня и 1 июля. Прийти может любой желающий. Да, это будет не в столь праздничной атмосфере, но зато можно будет увидеть полную картину мероприятия: и технику, и строевой шаг пеших расчетов, а это больше 5 тыс. военнослужащих. Причем вместе с белорусскими военнослужащими по улицам Минска пройдут коллеги из России, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Китая. Планируемый масштаб мероприятия впечатляет.
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