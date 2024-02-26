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Рассказываем, какая область Беларуси была самой активной на выборах и что говорят наблюдатели

Центризбирком Беларуси озвучит предварительные итоги выборов депутатов в единый день голосования. Главный итог - выборы состоялись. Все депутатские кресла в Палате представителей Национального собрания и в местных советах депутатов заняты.

Какая область была самой активной и что говорят наблюдатели? Подробности рассказала Светлана Лукьянюк (видео).

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