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Рассказываем, какие документы нужны в Беларуси для проведения охоты в летне-осенний период
Какие документы нужны для проведения охоты в летне-осенний период, рассказалстарший госинспектор отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира Госинспекции при Президенте Владислав Голвановский. Об этом сообщает БЕЛТА.
По его словам, при проведении ружейной охоты на ненормируемые виды охотничьих животных нужно иметь при себе:
- государственное удостоверение на право охоты;
- разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия;
- квитанцию либо карт-чек (в бумажном или электронном виде), подтверждающие факт уплаты государственной пошлины за предоставление права на охоту;
- охотничью путевку.
Государственная пошлина уплачивается до начала охоты. При уплате госпошлины в размере 1 базовой величины (1 БВ - Br40) подтверждается право на охоту в течение 12 месяцев со дня ее уплаты, а в случае уплаты 5 базовых величин охотиться можно в течение 60 месяцев (5 лет).
"Охотничья путевка реализуется пользователем охотничьих угодий, его вышестоящей организацией или иной организацией, заключившей договор на реализацию таких путевок с пользователем охотничьих угодий, в том числе через специализированную информационную систему Министерства лесного хозяйства в интернете. Условия просты. Чтобы приобрести путевку, вы должны иметь государственное удостоверение на право охоты, документы, подтверждающие факт уплаты госпошлины за предоставление права на охоту, а также разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия", - пояснил старший госинспектор.
Стоимость путевки зависит от места и количества дней охоты. Путевка на один день стоит в среднем от Br10 до Br25, а на весь сезон - от Br40 до Br150. Данная сумма определяется охотничьим хозяйством самостоятельно, поэтому следует уточнять стоимость в конкретном хозяйстве, где планируется охота.
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