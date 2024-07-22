Рассказываем, какие документы нужны в Беларуси для проведения охоты в летне-осенний период

Какие документы нужны для проведения охоты в летне-осенний период, рассказалстарший госинспектор отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира Госинспекции при Президенте Владислав Голвановский. Об этом сообщает БЕЛТА.

По его словам, при проведении ружейной охоты на ненормируемые виды охотничьих животных нужно иметь при себе:

государственное удостоверение на право охоты;

разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия;

квитанцию либо карт-чек (в бумажном или электронном виде), подтверждающие факт уплаты государственной пошлины за предоставление права на охоту;

охотничью путевку.

Государственная пошлина уплачивается до начала охоты. При уплате госпошлины в размере 1 базовой величины (1 БВ - Br40) подтверждается право на охоту в течение 12 месяцев со дня ее уплаты, а в случае уплаты 5 базовых величин охотиться можно в течение 60 месяцев (5 лет).

"Охотничья путевка реализуется пользователем охотничьих угодий, его вышестоящей организацией или иной организацией, заключившей договор на реализацию таких путевок с пользователем охотничьих угодий, в том числе через специализированную информационную систему Министерства лесного хозяйства в интернете. Условия просты. Чтобы приобрести путевку, вы должны иметь государственное удостоверение на право охоты, документы, подтверждающие факт уплаты госпошлины за предоставление права на охоту, а также разрешение органов внутренних дел на хранение и ношение охотничьего оружия", - пояснил старший госинспектор.