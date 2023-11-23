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Рассказываем о белорусах, которые обратились за помощью к государству и не остались незамеченными
Ни одно обращение гражданина или юридического лица в Беларуси не остается без внимания. Один из самых эффективных способов взаимодействия представителей власти и населения - личные приемы граждан. О некоторых жителях столицы, которым откровенный диалог с сенаторами принес пользу, помог разобраться в проблемных вопросах и расставить все точки над "i", рассказала Катерина Стреха.
С нескрываемым восторгом многодетный отец Дмитрий Марчик рассказал о предстоящем новоселье, которого могло бы и не быть. Обзавестись жильем с супругой решили еще в 2022 году. Ютились у родственников, все деньги вкладывали в строительство уютного гнездышка. Только вот дом в эксплуатацию вовремя не ввели, работы приостановили, а застройщик объяснил это недостатком финансирования.
В ходе строительства выяснилось, что "Домостроительный комбинат", являющийся застройщиком, не укладывается в нормативные сроки строительства. Есть проблемы с качеством выполняемых работ. Мы неоднократно обращались в местные органы исполнительной власти - в Мингорисполком, в Администрацию района. Однако, к сожалению, проблема не решалась. Общим мнением дольщиков было решение обратиться к Наталье Ивановне Кочановой, так как она является уполномоченным лицом по городу Минску.
Благодаря своевременному диалогу с властью, судьба известного долгостроя на улице Жуковского в Центральном районе Минска, наконец, решилась. Часть ключей в надежных руках дольщиков.
"Финансовая несостоятельность застройщиков не была переложена на плечи дольщиков. У застройщика еще есть время исполнить какие-то свои обязательства по качеству, по местам общего пользования. Уверен, что учитывая всю ситуацию, органы местной власти будут держать ситуацию на контроле, и к Новому году мы станем обладателями ключей в новом доме", - рассказал Денис Ханько.
А Наталья Владимировна в собственной квартире живет уже четыре десятилетия. Пришло время капитального ремонта дома. В конце 2022 года его завершили. Только вот строители уехали, а проблемы остались. Женщина ждать у моря погоды не стала. Ведь с высоты собственного опыта знает, что разобраться с проблемой, найти ответ на любой житейский вопрос и добиться справедливости в нашей стране реально. Главное, вовремя обратиться к компетентным лицам.
У нас был список, который мы составили с жильцами. Он состоял из 20 пунктов дефектов, которые должны были устранить. Но на уровне строителей у нас не получалось добиться результата. Тогда мы обратились в Совет Республики. Это посещение послужило триггером. Закрутилась вся машина, подключилась Администрация нашего района. И строителям не оставалось выбора, как приступить к устранению дефектов.
В Минске Единый день приема граждан парламентарии проведут 27 ноября. Представители власти встретятся с жителями столичных районов, выслушают их просьбы, жалобы и предложения и, по возможности, помогут решить волнующие вопросы. За десять месяцев 2023 года в Совет Республики Национального собрания уже поступило порядка 5,8 тыс. обращений.
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