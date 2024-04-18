3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Рассказываем о народном делегате от Логойского района - кому доверили представлять интересы региона на Всебелорусском народном собрании
Среди делегатов люди разных возрастов и профессий. Это врачи, учителя, строители, общественные деятели и депутаты местных советов. Это представители нашего общества, которые на местах видят и знают, по какому пути хочет идти белорусский народ. Делегаты сообща определят стратегические цели для государства, основываясь на личном опыте и понимании реальной картины в разрезе регионов. Корреспондент Юлия Алферова встретилась с делегатом от Логойского района.
Делегат седьмого Всебелорусского народного собрания Анастасия Жуковская на селе уже с 2018 года, а в профессии с 1999-го.
Мы должны начинать с себя. Понятно, что мы хотим, чтобы нас государство всем обеспечило, но если мы сами не будем прилагать усилия, то ничего не будет.
Депутат считает, что ВНС - это глас народа в одном сообществе.
"Я чувствую в себе силы, чтобы участвовать в серьезных решениях не только нашего района, где я депутат, но и брать шире, выдвигать какие-то идеи от своих соотечественников и единомышленников и участвовать в жизни нашей страны", - поделилась Анастасия Жуковская.
"Я думаю, что люди ждут это собрание, так как они хотят, чтобы улучшилась жизнь и ее качество", - добавила депутат.
Анастасия Жуковская рассказала, что есть вопросы по качеству дорог, воды, нехватке кадров в школе, доступности медицинской помощи в отдаленные районы.
"У меня трое детей, мне важны те законопроекты, которые связаны с многодетными семьями, студентами, потому что старший сын студент", - сказала Анастасия Жуковская.
Также депутат отметила, что есть много вопросов, которые нельзя решить в одиночку: "Сейчас много сделано для села, но это не предел. Хочется здесь обустроить все так, чтобы людям было комфортнее. Волнуют вопросы гражданской ответственности населения. Важен вопрос безопасности, у нас, слава богу, мирное небо над головой".
"У нас очень хорошо, и мы это понимаем, глядя на ту же Украину. Надо честно работать, стремиться всегда к лучшему, уважать старость. Если мы будем ценить родителей, мы будем ценить и все остальное - это фундамент", - подытожила Анастасия Жуковская.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
"Марафон единства" попал прямо в сердце Полесья - окунемся в самые яркие моменты
В Брестской крепости 130 молодых бойцов приняли присягу на верность стране и народу
Всегда наш лес будет востребован - к акции "Дай лесу новае жыццё" присоединился Совмин
Молодые белорусы скупают пустующие домики в деревне
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов