Рассказываем о народном делегате от Логойского района - кому доверили представлять интересы региона на Всебелорусском народном собрании

Среди делегатов люди разных возрастов и профессий. Это врачи, учителя, строители, общественные деятели и депутаты местных советов. Это представители нашего общества, которые на местах видят и знают, по какому пути хочет идти белорусский народ. Делегаты сообща определят стратегические цели для государства, основываясь на личном опыте и понимании реальной картины в разрезе регионов. Корреспондент Юлия Алферова встретилась с делегатом от Логойского района.

Делегат седьмого Всебелорусского народного собрания Анастасия Жуковская на селе уже с 2018 года, а в профессии с 1999-го.

Мы должны начинать с себя. Понятно, что мы хотим, чтобы нас государство всем обеспечило, но если мы сами не будем прилагать усилия, то ничего не будет. Анастасия Жуковская

Депутат считает, что ВНС - это глас народа в одном сообществе.

"Я чувствую в себе силы, чтобы участвовать в серьезных решениях не только нашего района, где я депутат, но и брать шире, выдвигать какие-то идеи от своих соотечественников и единомышленников и участвовать в жизни нашей страны", - поделилась Анастасия Жуковская.

"Я думаю, что люди ждут это собрание, так как они хотят, чтобы улучшилась жизнь и ее качество", - добавила депутат.

Анастасия Жуковская рассказала, что есть вопросы по качеству дорог, воды, нехватке кадров в школе, доступности медицинской помощи в отдаленные районы.

"У меня трое детей, мне важны те законопроекты, которые связаны с многодетными семьями, студентами, потому что старший сын студент", - сказала Анастасия Жуковская.

Также депутат отметила, что есть много вопросов, которые нельзя решить в одиночку: "Сейчас много сделано для села, но это не предел. Хочется здесь обустроить все так, чтобы людям было комфортнее. Волнуют вопросы гражданской ответственности населения. Важен вопрос безопасности, у нас, слава богу, мирное небо над головой".