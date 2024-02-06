Рассказываем о преимуществах белорусского цифрового рубля

Новые возможности для расчетов, в том числе международных. В Беларуси планируют запустить цифровой рубль. Как и безналичные деньги, цифровая валюта делает возможными дистанционные платежи и расчеты онлайн. С другой стороны, как и наличные, он может использоваться в офлайн при отсутствии доступа к интернету.

Иными словами, цифровой белорусский рубль - это законное платежное средство, выполняет все функции денег, эмитируется Нацбанком, расчеты в цифре относятся к безналу. При этом цифровой рубль имеет одинаковую ценность с наличным и безналичным рублем и меняется один к одному.



Преимущества цифровой валюты - нет привязки к одному банку, прозрачная тарифная политика, повышение скорости трансграничных операций, большой уровень сохранности денег и развитие платежных сервисов и финансовых инструментов на смарт-контактах. Цифра будет вводиться в три этапа. Полноценная работа уже в 2026 году.

Цифровой рубль - это третья форма денег наравне с наличными и безналичными. У каждого рубля свой цифровой код и уникальный номер. Планируется, что первые расчеты пройдут в конце 2025 года между юрлицами, а в начале 2026-го эта технология будет доступна для физлиц.

Понятно, что изначально все операции стартуют в тестовом режиме. После уже уходят в широкий оборот. Банкиры сравнивают новую технологию с перемещением из одного пункта в другой. Если ранее это было на перекладных долго, то сейчас как на самолете - быстро.





Дмитрий Калечиц, зампредседателя правления Национального банка Беларуси: Все страны мира и центральные банки реализуют такие проекты. Трудно найти такой центральный банк, который не реализовывал такой проект. Уже есть порядка 15 проектов по странам, где реализуются различного рода трансграничные объединения отдельных центральных банков отдельных стран, которые тестируют такие трансграничные пулы взаимодействия платежей. Поэтому мы видим в этом большую перспективу. Нацбанк рассматривает эту технологию как дополнительную платежную инфраструктуру с сохранением действующих для проведения трансграничных платежей. Больше всего известен китайский цифровой юань. Таким путем идет Россия, где цифру уже тестируют, наши партнеры по Евразийскому союзу, например, Казахстан.

Минск 29.05.2023





В целом о необходимости использовать третью разновидность денег говорил и Президент на встрече с главой Центробанка России Эльвирой Набиуллиной. Уход от доллара - тоже миссия нового рубля.

Александр Лукашенко: Президент Беларуси:

Я бы просил вас также остановиться на вопросе, много об этом говорят, цифрового рубля. Что это такое, как будем двигаться в этом направлении. Но самое главное для меня - это все-таки резервная валюта.

Глава государства отметил, что сейчас происходит дедолларизация международной экономики. В этой связи он поинтересовался мнением главы Центробанка, насколько глубоко зашел этот процесс. "Естественно, что появятся новые резервные валюты", - заметил белорусский лидер.

И этот масштабный проект в Беларуси стартовал.У этой технологии есть и так называемая антисанкционная направленность: она позволяет организовать прямые расчеты с другими странами, которые развивают собственные цифровые валюты, минуя ту же международную систему SWIFT.



Михаил Демиденко, замначальника управления Национального банка Беларуси: Это в первую очередь децентрализация трансграничных платежей. Проблема современного мира, что все трансграничные платежи, все расчеты, скажем проще, между странами идут через банковские системы эмитентов основных валют - доллара, евро. Взаимодействие между блокчейн-системами и системами цифровых валют центральных банков не будет централизованным. Не будет одного или нескольких центров, которые смогут управлять этим процессом.





Банкир заметил, что эта тенденция в финансовой сфере наблюдается. Даже современные расчеты пытаются проводить уже во многом в национальных валютах, минуя доллар и евро. "Поэтому это будет очередной технологический прорыв, который позволит нам проще и легче расплачиваться с нашими торговыми партнерами", - подытожил Демиденко.



Курс один к одному



"Обменный курс" с безнала на цифровой рубль - один к одному. Пользователь сможет открывать только один кошелек.

Счета по факту будут находиться в Нацбанке, но человек сможет работать со счетом через любой коммерческий банк.

Доступ к чужому кошельку нельзя будет получить, даже узнав пароль.

Счет управляется только через криптоключ (а там 256 символов). Это исключает кражу денег.

И все же в чем отличие цифрового рубля и криптовалюты, а также плюсы его использования. Мы спросили у банкира.









Александр Егоров, председатель правления Банка развития Беларуси: Если криптовалюта - это децентрализованный процесс, то цифровая валюта государства будет обеспечена центральным Национальным банком, который ее выпускает. С точки зрения преимуществ для экономики, это существенно повысит эффективность вложений бюджетных денег. Потому что цифровой рубль позволяет нам проследить деньги на всем периоде их жизни.