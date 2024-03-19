Рассказываем, зачем нужно чипирование собак и кошек и будет ли введена такая обязанность в Беларуси

Консультант управления государственной ветеринарной инспекции Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Сергей Колпаков рассказал, зачем нужно чипирование собак и кошек и может ли быть введена такая обязанность в Беларуси, пишет БЕЛТА.

Депутаты на заседании десятой сессии Палаты представителей седьмого созыва 28 февраля приняли во втором чтении законопроект "Об ответственном обращении с животными". "Законопроект очень объемный, включает в себя много норм, требований, начиная от того, как содержать животное, заканчивая теми моментами, которые направлены на недопущение увеличения количества безнадзорных животных. Документ прошел общественное обсуждение, комментариев было очень много, все они учитывались и обсуждались на площадке Палаты представителей, в присутствии представителей госорганов, общественных объединений. По результатам публичного обсуждения такая норма, как обязательное чипирование и учет животных, была снята. Но это не значит, что у нас в стране этого не будет. Это можно предусмотреть правовым актом более низкого уровня, например, постановлением Совета Министров. Эту норму можно заложить. Тема наличия безнадзорных животных и тема чипирования соприкасаются. Без учета решить проблему количества безнадзорных животных не получится", - сказал Сергей Колпаков.

По его словам, введение системы учета позволит решить две проблемы. "Если животное оказалось безнадзорным, мы найдем хозяина и поставим вопрос о привлечении к ответственности, так как в понятийном аппарате закона заложено такое понятие, как преднамеренное избавление от животного. Плюс ко всему, система учета позволит нам взять под контроль вакцинацию животных против бешенства. Болезнь лучше предупредить. Бешенство неизлечимо, и исход исключительно летальный, а риск заражения есть. Сегодня профилактику бешенства можно делать и в частных, и в государственных ветеринарных клиниках", - отметил представитель Минсельхозпрода.

Как сообщалось ранее, норма, касающаяся обязательного чипирования животных, вызвала наибольшее количество вопросов во время общественного обсуждения. "Учитывая многочисленные просьбы граждан, особенно проживающих в сельской местности, законопроектом предлагается закрепить не обязанность, а право владельца на чипирование своего питомца. При этом в целях постепенного перехода к массовому чипированию собак и кошек предусматривается обязанность для заводчиков и питомников чипировать реализуемый приплод до его продажи. Порядок чипирования животных, выгула собак, регистрации животных-компаньонов, перечень подлежащих регистрации животных-компаньонов определит Совет Министров", - отмечали 28 февраля в Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей.