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Расследование Ксении Лебедевой "Жизнь под откос" 28 апреля на "Беларусь 1"
Иностранные спецслужбы заинтересованы в дестабилизации ситуации в Беларуси, поэтому способствуют организации терактов на территории нашей страны. Факты, подтверждающие это, в очередной раз установлены Комитетом госбезопасности Беларуси, как и причастность к этому беглых адептов "перамен". За последнее время правоохранители Беларуси предотвратили ряд терактов, которые хотели в нашей стране организовать приспешники экстремистского образования BYPOL при поддержке тех самых иностранных спецслужб.
Байполицаи вербовали белорусов через так называемый план "Перамога" по принципу вербовки ИГИЛ, чтобы потом в нужное время активировать для совершения теракта. Факты подобных задержаний канал "Беларусь 1" уже показывал в своих эфирах. Во время последних задержаний с преступниками никто не церемонился. Правоохранители отмечают, что теперь так будет всегда.
Нет смысла нянчиться с теми, кто перешел красную черту. Стрелять на поражение в тех, кто не ценит человеческие жизни, - это нормальная международная практика. Стрельба, погоня и шпионские схемы иностранных спецслужб. Все карты раскроем 28 апреля сразу после "Панорамы" в фильме-расследовании Ксении Лебедевой "Жизнь под откос".
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