Расследование о лжебанковских работниках смотрите в "Главном эфире"

Людям звонят по телефону и под предлогом предотвращения кражи выманивают доступ к банковским картам. В итоге аферисты списывают все деньги, а зачастую жертвами становятся доверчивые пенсионеры, которые копили на старость всю свою жизнь. Кроме того, сейчас в тренде айтипреступников - рассылка фишинговых, то есть поддельных страниц различных сервисов, которые также позволяют злоумышленникам удаленно управлять чужими счетами. И правоохранители, и банковские учреждения настоятельно рекомендуют не устанавливать на своих гаджетах подозрительные программы и не сообщать посторонним конфиденциальные данные.