3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Расследование о лжебанковских работниках смотрите в "Главном эфире"
Людям звонят по телефону и под предлогом предотвращения кражи выманивают доступ к банковским картам. В итоге аферисты списывают все деньги, а зачастую жертвами становятся доверчивые пенсионеры, которые копили на старость всю свою жизнь. Кроме того, сейчас в тренде айтипреступников - рассылка фишинговых, то есть поддельных страниц различных сервисов, которые также позволяют злоумышленникам удаленно управлять чужими счетами. И правоохранители, и банковские учреждения настоятельно рекомендуют не устанавливать на своих гаджетах подозрительные программы и не сообщать посторонним конфиденциальные данные.
Почему пренебрежение собственной безопасностью приводит к массовому взлому и заражению устройств? Как психология людей дает сбой и какую угрозу представляет социальная инженерия в руках злоумышленников? Что позволяет верхушке многоуровневой преступной пирамиды чувствовать безнаказанность? Расследование по актуальной теме провели наши корреспонденты. Смотрите "Главный эфир" уже сегодня.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
Как ремонтируют путепровод на ул. Ваупшасова в Минске и когда будет сдан объект
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов