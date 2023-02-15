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Расследование о происхождении COVID-19 останавливает ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения решила приостановить дальнейшее расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных в Китае, пишет The Telegraph. По словам экспертов организации, китайские власти препятствовали сбору данных.

Согласно первому расследованию, проведенному ВОЗ в 2021 году, COVID-19 возник в результате распространения вируса среди животных. Позже утверждалось, что следователи были вынуждены сообщить об утечке вируса из лаборатории.

Согласно данным разведки США, вирус не был разработан Китаем в качестве биологического оружия, а сами китайские чиновники не имели информации о вирусе до возникновения первых очагов распространения инфекции.

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