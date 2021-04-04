"Операция Манкурты" деморализовала стан беглых предателей и их зарубежных кураторов

"Операция Манкурты" - расследование, которое буквально деморализовало стан беглых предателей и их зарубежных кураторов. Ну а что им остается, если выяснилось: более полугода КГБ буквально водил их за нос? Нам показали одного из вычисленных предателей, при помощи которого белорусская контрразведка начала оперативную игру.



Ее результаты пролили свет и на истинные планы изменников родины, роль дипломатов некоторых стран, до сих пор отрицающих вмешательство в наши внутренние дела. А также активность иностранных разведок. Эта контрразведывательная операция должна была завершиться осенью прошлого года. Но, потянув за одну ниточку, растянули целый шпионский клубок.







Когда чекисты взяли неудавшегося "крота", было решено начать спецоперацию по вычислению остальных звеньев цепочки. С санкции Президента для оперативной игры задействовали высоких должностных лиц. Чтобы на той стороне наживку заглотили, инсценировали аудиоразговоры и якобы их слив.



Редакторы телеграм-канала из Польши благополучно скушали все это и выложили как сенсацию. Наживка была проглочена. Предатель получил верификацию как надежный источник информации.



Оперативный замысел - выдавать пойманного "крота" - как нераскрытого предателя, готового торговать секретами. Перед носом польских телеграм-каналов и их кураторов из спецслужб крутят якобы огромным массивом государственных тайн. Предатель говорит о желании уехать в ЕС. И простой блогер из Польши вдруг пишет, что готов организовать выезд за границу на дипломатической машине. Как вывезли в свое время Латушко, Мотолько и Остаповича. Без поддержки спецслужб такое сделать нельзя.



Один из вариантов - сначала Россия, Питер, а там - генконсульство Польши. Хралович отвечает - по своим документам выехать не сможет. Договориться не удается - нет гарантий безопасности. Через какое-то время к процессу подключается еще один беглый - Игорь Макар



Все общение крота с иностранной стороной шло под бдительным присмотром белорусской контрразведки.



Макар, давая понять, что выполняет заказ кураторов, не скрывает и своих личных корыстных мотивов.



Кураторы Макара и Путило заглотили наживку, к борьбе подключились все заинтересованные иностранные спецслужбы.

Чтобы заполучить сотрудника КГБ с массивом госсекретов, выходит первая группа лиц, которая должна это обеспечить, - Сидоракин В. П., Гаркач Ю. А., Старченко С. Н.



Эту группу эвакуации задерживает КГБ. Оказывается, Сидоракин накопил приличный арсенал оружия и боеприпасов. Сам он профи в минно-подрывном деле. Готовил наемников. В Гомеле, Минске и Минском районе - три тайника. Такого арсенала хватит для множества диверсий. Десятки килограммов взрывчатки. Сидоракин и его группа использовались иностранными спецслужбами. Специализировались на незаконном пересечении границы, сборе информации, планировали похищения бизнесменов и силовиков.



Прорабатывалась возможность переправки предателя с дипломатической помощью.



В конечном итоге за рубежом принимают решение переправить предателя через других людей. Одной из них оказывается женщина.

Когда "крот" садится с ней в машину, ее блокируют на первом же перекрестке.



Что ее тоже взяли, на той стороне не узнали. Игра продолжилась. По задумке Макара, при помощи проводника Хралович должен был перейти белорусско-литовскую границу. Ольга по телефону рассказывает, какие документы везет Хралович.

