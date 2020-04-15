Расследованием аномального явления во Узденском районе занимаются уфологи

Невероятно, но факт. Необычные кадры с камеры видеонаблюдения прислали к нам из Узденского района. Неопознанный летающий объект напугал сотрудников одного из сельхозпредприятий. Наша съемочная группа совместно со специалистами по паранормальным явлениям выехала на место. Расследование аномалии - у Ильи Цветкова.



Николай Турков работает сторожем сельхозпредприятия во Узденском районе уже более четырех лет. Мужчина признается, за все это время такой случай с им произошел впервые. Встреча с неопознанным летающим объектом произошла во время ночной смены - Николай заметил нечто необычное на камере видеонаблюдения.



На видео с камеры можно увидеть световой шар, который будто завис в воздухе и неспешно передвигается над землей. Когда сторож вышел на улицу, шар спрятался за тягач, который стоял рядом, а потом и совсем исчез.



Чтобы разобраться в ситуации, наша съемочная группа выехала на место вместе со специалистом по паранормальным явлениям. После опроса очевидцев уфолог приступил к осмотру территории.





Нужно исследовать саму камеру

Вот так выглядит площадка, на которой почти произошла встреча с незнакомым объектом. И заснят он был вот на эту камеру под крышей бокса для грузовиков. И для того, чтобы разобраться, в чем все же таки дело, нужно исследовать саму камеру со всех сторон.

Согласно одной из версий уфолог, на изображении - насекомое, которое пролетало, либо село на объектив. Из-за расфокусировки камера дала эффект свечения. Такие случаи происходят. Поэтому специалист искал на камере паутину - следы нахождения "земных" пришельцев.

Шаровая молния - реальная угроза для людей и построек

И если случай на сельхозпредприятии под Уздой, скорее всего, простое совпадение - окончательный вердикт специалисты озвучат в ближайшее время, то вот шаровые молнии, которые летают перед грозой, хотя и очень редкое, но реальное явление в природе, о которой мало что известно.

Вот этот дом под Столбцами пострадал, по словам свидетелей, от шаровой молнии. Она попала в дом через крышу в начале весны два года назад и подожгла его. Внутри не было никого, как видно, результат очень печальный.