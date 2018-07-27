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Рассматривается вопрос о придании военным кладбищам статуса историко-мемориального места погребения
Генеральная прокуратура инициировала вопрос о придании военным кладбищам статуса историко-мемориального места погребения. Решение сейчас рассматривают в Мингорисполкоме. Речь идет о местах захоронений на территории города, в том числе кладбищах "Военное" и "Восточное". По словам специалистов, это может стать дополнительной защитой объектов культурного наследия. Кроме того, по предложению Генеральной прокуратуры Советом министров разрабатывается регламент содержания и благоустройства мест погребения.
Анжелика Курчак, начальник отдела информации Генеральной прокуратуры Беларуси: "В рамках проводимой проверки и во исполнение распоряжения Главы государства Генеральная прокуратура в адрес Министерства культуры и Минского горисполкома направила акты прокурорского надзора. Их цель - обеспечить проведение благоустройства и восстановления элементов историко-культурного наследия в строгом соответствии с требованиями законодательства, организовать работы по реконструкции и реставрации мест захоронений с сохранением исторического, духовного и культурного облика".
Вопрос о уже идущих ремонтных работах и реконструкции будут решать местные власти.
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