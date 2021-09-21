Рассрочка до 15 лет и до 50 % безвозмездной субсидии - первые проекты о повышении энергоэффективности уже себя оправдали

Развитие альтернативной энергетики, увеличение ее доли в экономике, а также сокращение потребления дорогих энергоресурсов - приоритет предстоящей пятилетки, в том числе за счет сокращенияпотерь. 2 года назад главой государства было принято решение о повышении энергоэффективности жилого фонда. Подписан соответствующий указ, он стал прорывным механизмом, который позволил самим жильцам принимать участие в теплореновации многоквартирных домов на выгодных условиях:рассрочка оплаты - до 15 лет и до 50 % безвозмездной субсидии от государства. Первые такие совместные проекты себя уже оправдали.

Капитальный ремонт этого 8-квартирного дома в Дрибине коммунальщики завершили в прошлом году.Обновили крышу, утеплили стены. Появились стоки. Более того, обновили и инженерные сети.



Сейчас по этому дому потерь нет. Для жильцов это хорошо и для нас - меньше сжигаем топлива, природного газа, за который платится валютой. Экономия составила за отопительный период этого года 2,3 тонны условного топлива. Александр Развенков, главный инженер УКП «Дрибинский ЖКХ»



Кстати, в теплореновации дома приняли участие и сами жильцы. 50 на 50. Такой новый принцип финансирования коммунальных услугдля них оказался выгодным. Причем отдавать всю сумму сразу не пришлось.



В жировке ежемесячно нам приходит определенная сумма, но это совсем незначительно, потому что мы сейчас имеем теплый, уютный дом, в который приятно возвращаться с работы, приятно находиться детям маленьким. Мы очень благодарны. Ольга Меньшаева, жительница г. Дрибина



А это уже Климовичи. Местная жительница Галина Комкова теперь с радостью встречает гостей. Но так было не всегда. Причина - коммунальные проблемы.



Благодаря капитальному ремонту с реновацией удалось снизить потери тепла, в том числе и за счет модернизации коммуникаций. Да и улица посвежела после такого масштабного обновления.



В рамках капремонта проводились работы по замене кровли полностью, по утеплению чердачного перекрытия, по замене отмостки. Входные группы. Было проведено благоустройство возле дома: дорожка, скамеечки. Сергей Володкович, директор Климовичского УКП «Коммунальник»



В этом доме мы выполнили работы в декабре прошлого года. Следующий дом (№ 12) мы выполнили работы в текущем году. И сейчас проводим работы по приемке его в эксплуатацию. Александр Шапкин, зампредседателя Климовичского райисполкома



Это приносит массу положительного эффекта. Например, уже сегодня и сейчас они получают комфортные условия проживания, не вложив ни копейки. А потом платят в течение 10 лет равными долями, без индексации, без пеней, без каких-либо дополнительных платежей - вот эту сумму на момент обустройства дома. Александр Баргатин, начальник Могилевского областного управления Департамента по энергоэффективности Госкомитета по стандартизации Беларуси



Главная цель таких изменений - поддержка жителей многоквартирных проблемных домов в желании снизить потребление тепла. Удалось - жилье стало комфортным, получив, по сути, второе дыхание.



И это только начало, заверяют в государственном Департаменте по энергоэффективности. На очереди еще 11 домов в регионах страны. В Могилевском - в Славгородском, Глусском и Кировском районах.



Уже в этом году в каждом из них будут обновлены по одному дому. Новая форма сотрудничества жильцов и коммунальщиковприжилась и уже становится популярной.









