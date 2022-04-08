Расставить приоритеты и выработать иммунитет к санкционному давлению - правительство утвердило комплексный план поддержки экономики

Безусловно, есть компетенции и в РФ, и в Беларуси. В первую очередь это обрабатывающая промышленность, машиностроение. Поэтому, производя больше комплектующих, готовой продукции, у нас серьезная кооперация, соответственно мы вместе можем закрыть наши рынки. Это касается не только машиностроения, это касается вопросов легкой промышленности. Многие бренды сейчас уходят из России. Мы с удовольствием займем эти ниши. Беларусь традиционно производит много тканей и одежды. Здесь мы тоже видим перспективу.



Дмитрий Ярошевич, замминистра экономики Беларуси