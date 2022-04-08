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Расставить приоритеты и выработать иммунитет к санкционному давлению - правительство утвердило комплексный план поддержки экономики

Накануне правительство утвердило комплексный план поддержки экономики. Это мера для стабильной работы реального сектора, сохранения рабочих мест и доходов людей. Масштабный план состоит из пяти основных блоков. Это содействие экспорту, логистике, создание благоприятной бизнес-среды и отраслевого блока. Также ставку будут делать на стимулирование импортозамещения. Здесь акцент на кооперацию с Россией. Уже составлены карты компетенций двух стран, есть и конкретные предложения по созданию новых совместных производств.

Безусловно, есть компетенции и в РФ, и в Беларуси. В первую очередь это обрабатывающая промышленность, машиностроение. Поэтому, производя больше комплектующих, готовой продукции, у нас серьезная кооперация, соответственно мы вместе можем закрыть наши рынки. Это касается не только машиностроения, это касается вопросов легкой промышленности. Многие бренды сейчас уходят из России. Мы с удовольствием займем эти ниши. Беларусь традиционно производит много тканей и одежды. Здесь мы тоже видим перспективу.
Дмитрий Ярошевич, замминистра экономики Беларуси

Основные меры комплексного плана будут реализованы в апреле. И как отметили в Минэкономики, этот этап поддержания не последний. Работа продолжается, в рамках оперативного штаба ежедневно выносится ряд вопросов. В случае необходимости принимаются решения.

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