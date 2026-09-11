Расстройство пищевого поведения: почему так важна ранняя помощь

Расстройства пищевого поведения стремительно "молодеют". Их все чаще диагностируют в раннем подростковом возрасте.

Искаженное восприятие собственного тела, ограничения в еде и постоянный контроль веса. Расстройства пищевого поведения - серьезные психические заболевания. К ним относятся анорексия, булимия, компульсивное переедание. В Беларуси с этой проблемой сталкиваются преимущественно девушки и женщины в возрасте от 12 до 35 лет. Однако тенденция последних лет - "омоложение" диагноза: сегодня в зоне риска оказываются дети с 10 лет.

Если еще недавно подобные случаи считались единичными, сегодня они составляют 1/4 всех пациентов молодого возраста. По статистике, от 3 до 10 случаев на 100 тыс. населения приходится на нервную анорексию, а нервная булимия диагностируется в 3-5 раз чаще. Женщины сталкиваются с такими расстройствами в 10-20 раз чаще мужчин.

Светлана Шубина, психотерапевт:

"Все пищевые предпочтения и привычки формируются в том числе в семейном окружении, в окружении социума, где растет ребенок. Это все сказывается на его дальнейшем пищевом поведении. Если у мамы присутствуют диетические ограничения, если семья подвержена каким-то приемам пищи, отличающимся от общепринятых норм (отсутствию мяса, например, в рационе), это сказывается ребенке, он более склонен к расстройствам пищевого поведения".

Среди причин возникновения РПП выделяют три основные группы факторов: наследственные и биологические, включающие генетическую предрасположенность к психическим расстройствам; социальные, связанные с влиянием среды, особенностями семейного функционирования, навязыванием обществом определенных стандартов внешности и пищевого поведения; а также личностные особенности самого человека.

Светлана Мельгуй, заведующая психиатрическим отделением РНПЦ психического здоровья:

"Основной метод лечения - это психотерапия: индивидуальная, групповая, семейная. Лечение длительное. Оно может начинаться в стационаре и далее продолжаться амбулаторно. Очень многим нужна медикаментозная поддержка различными препаратами. Мы используем и антидепрессанты, и транквилизаторы, и нейролептики. В первое время нужен контроль за приемом пищи и ее удержанием. Нужно обследование, диагностика соматического состояния, т. е. возможных неблагоприятных последствий расстройств пищевого поведения или последствий экстремальных способов контроля массы тела".

Согласно статистике, от РПП выздоравливают 20 % пациентов. При этом 20 % случаев заканчиваются летальным исходом, а 60 % переходят в хроническую форму.

Своевременная диагностика - один из главных ключей к преодолению расстройств пищевого поведения. Чем раньше приступить к терапии, тем выше шансы на сохранение здоровья и самой жизни.