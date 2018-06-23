Рассвет 22 июня в Брестской крепости встречают по-особому трепетно

Особая атмосфера сегодня и в Брестской крепости. Именно она приняла на себя первый удар противника. В неравных условиях осажденные защитники цитадели стойко держали оборону. Пример мужества, который забыть невозможно. Рассвет 22 июня здесь встречают всегда по-особому трепетно.

Дорогой памяти прошла Виктория Потоня. В эту скорбную дату в мемориальном комплексе всегда особая атмосфера. Цитадель остается одним из главных символов мужества и стойкости.

В самую короткую ночь в году в Брестской крепости многолюдно. Каждый, кто стремится встретить рассвет 22 июня именно здесь, проходит по символичной аллее - "Дороге памяти": от Звезды к Вечному огню.

Траурная церемония началась в половине четвертого утра. Хроника событий первых дней войны - на экранах и в лазерном шоу. Кажется, что дым вновь окутывает цитадель.

В память о павших воинах пограничники на воды Буга спустили венки. Цветы и свечи легли к плитам некрополя, где еще много неизвестных фамилий. В минуту молчания тысячи людей склонили головы. Среди них ветеран Николай Зданевич. Начало войны в 41-м под Брестом он увидел подростком, а в 44-м сам участвовал в боях за освобождение Польши.

В скорбную дату вспомнить тех, кто "умирал, но не сдался", в Брест приехали многочисленные делегации из Беларуси, России, Украины, Казахстана и других стран. Быть здесь в это утро для многих – священный долг.

В точное время на исторически точном месте! На рассвете на Кобринском укреплении реконструкторы из 11 стран воссоздали ключевые эпизоды штурма и обороны цитадели, основанные на воспоминаниях свидетелей и ветеранов. Противник планировал захватить Брестскую крепость за 8 часов. Но защитники, сражаясь в неравном бою, без воды, еды с нехваткой боеприпасов, продержались месяц. Особое место занимает подвиг майора Петра Гаврилова. Потеряв всех 400 бойцов, находясь в полном окружении, он продолжил сражаться с фашистами в одиночку.

Передать атмосферу трагического сопротивления в первые дни войны постарались 500 человек. В инсценировке задействовали пиротехнику, восстановленные бронемашины и даже грузовик на дровах. Посмотреть на урок истории пришли тысячи зрителей.