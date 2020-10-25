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Растет число заболеваний COVID-19
В мире, как и в нашей стране, растет число заболеваний коронавирусом. Вcего зарегистрировано свыше 42 миллионов случаев.
Впрочем, очевидные советы от медиков не действуют на многих людей. Так, в Чехии, Франции и еще нескольких странах прошли масштабные акции протеста против ограничений из-за COVID. Не обошлось без драк и задержаний. А тут еще и в Германии разразился скандал. Министра здравоохранения обвинили в попытках расширить свои полномочия за счет пандемии. Обо всем по порядку в следующем сюжете.
COVID на будущее
Европа тем временем повторяет весеннюю историю. Но сколько бы страны ни закрывались, темпы распространения заболевания продолжают расти. Больницы переполнены. Страны возводят полевые госпитали.
Критическая ситуация в Бельгии. Санитарные меры продолжают усиливать. Закрываются спортивные объекты, вводится запрет на собрания более четырех человек. Власти увеличили продолжительность комендантского часа.
В лидерах по заболеваниям в Старом Свете Чехия. На неделе дневной прирост заболевших там превысил 15 тысяч человек. Больницы практически переполнены. И это несмотря на действующий в стране уже почти месяц режим чрезвычайной ситуации. А недавнее решение правительства приостановить спортивные мероприятия на две недели вызвало демонстрации болельщиков. Несанкционированное мероприятие жестко подавила полиция.
Фейерверки и столкновения с полицией устроили протестующие в Италии. Кому-кому, а итальянцам второй локдаун, к которому аккуратно подводит страну правительство, ударит не только по голове, но и по кошельку. По прогнозам, потери только туристического сектора к концу года достигнут 120 миллиардов евро. Вот уставшие от ограничительных мер тысячи и вышли на улицы Вечного города. Жесткие противостояния с правоохранителями вылились в брутальные задержания.
Усталость от ограничительных мер - тенденция общемировая. Их успешность - вещь противоречивая, а последствия долгоиграющие. ООН заявляет: сокращение мирового производства из-за коронавируса превысит 6 триллионов долларов. В Лондоне марш против ковидных ограничений и их влияния на национальную экономику обернулся беспорядками. Демонстранты действовали агрессивно. Полиция давала жесткий ответ.
Власти в соседних странах, так рьяно отстаивающих принципы демократии, тотальное ограничение свободы граждан почему-то не рассматривают как нарушение прав человека.
Несогласие людей с карантинными мерами в Польше выросло в массовые противостояния с полицией. В правоохранителей полетели стеклянные бутылки и камни. Для разгона митингующих применяли светодымовые шашки и слезоточивый газ. Задержано более 120 человек.
Массовые столкновения между полицией и протестующими произошли в австралийском Мельбурне. Толпа недовольных карантинными мерами прошла по городу, зажигая сигнальные ракеты. Правоохранители применяли силу.
Пока от жестких ограничений толку мало: вокруг Беларуси фиксируют антирекорды. Украина фискировала максимальное число новых случаев: почти 7 тысяч заражений за день, более сотни погибших. Более 10 тысяч зараженных в Польше. В Литве более 3 сотен. Вопросы подготовки национальных систем здравоохранения и целесообразности жестких мер еще долго останутся в топе мировых обсуждений.
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