Растет число заболеваний COVID-19

В мире, как и в нашей стране, растет число заболеваний коронавирусом. Вcего зарегистрировано свыше 42 миллионов случаев.



Впрочем, очевидные советы от медиков не действуют на многих людей. Так, в Чехии, Франции и еще нескольких странах прошли масштабные акции протеста против ограничений из-за COVID. Не обошлось без драк и задержаний. А тут еще и в Германии разразился скандал. Министра здравоохранения обвинили в попытках расширить свои полномочия за счет пандемии. Обо всем по порядку в следующем сюжете.



COVID на будущее



Европа тем временем повторяет весеннюю историю. Но сколько бы страны ни закрывались, темпы распространения заболевания продолжают расти. Больницы переполнены. Страны возводят полевые госпитали.

Критическая ситуация в Бельгии. Санитарные меры продолжают усиливать. Закрываются спортивные объекты, вводится запрет на собрания более четырех человек. Власти увеличили продолжительность комендантского часа.

В лидерах по заболеваниям в Старом Свете Чехия. На неделе дневной прирост заболевших там превысил 15 тысяч человек. Больницы практически переполнены. И это несмотря на действующий в стране уже почти месяц режим чрезвычайной ситуации. А недавнее решение правительства приостановить спортивные мероприятия на две недели вызвало демонстрации болельщиков. Несанкционированное мероприятие жестко подавила полиция.



Фейерверки и столкновения с полицией устроили протестующие в Италии. Кому-кому, а итальянцам второй локдаун, к которому аккуратно подводит страну правительство, ударит не только по голове, но и по кошельку. По прогнозам, потери только туристического сектора к концу года достигнут 120 миллиардов евро. Вот уставшие от ограничительных мер тысячи и вышли на улицы Вечного города. Жесткие противостояния с правоохранителями вылились в брутальные задержания.



Усталость от ограничительных мер - тенденция общемировая. Их успешность - вещь противоречивая, а последствия долгоиграющие. ООН заявляет: сокращение мирового производства из-за коронавируса превысит 6 триллионов долларов. В Лондоне марш против ковидных ограничений и их влияния на национальную экономику обернулся беспорядками. Демонстранты действовали агрессивно. Полиция давала жесткий ответ.



Власти в соседних странах, так рьяно отстаивающих принципы демократии, тотальное ограничение свободы граждан почему-то не рассматривают как нарушение прав человека.

