Растет количества детских травм после катания на тюбингах - с каждым годом повреждения становятся серьезнее

Белорусские медики фиксируют рост числа так называемых тюбинговых травм. Больше всего опасности, уверяют специалисты, кроют в себе необорудованные склоны.А банальное пренебрежение правилами безопасности - основная причина, по которой происходят несчастные случаи.

С какими травмами чаще всего обращаются пациенты к врачам? Каких правил стоит придерживаться, чтобы не лишать себя удовольствия от катания на тюбинге? Узнала Виктория Радевич.

"Ну все, там все хорошо срастается", - говорит врач.

На осмотр к детскому нейрохирургу в Минске вместе с мамой пришел 9-летний Филипп. Соблюдать рекомендации врача теперь приходится из-за полученной травмы головы. Несчастный случай произошел на минувших выходных, когда мальчик катался на тюбинге с горки возле дома. Для большего экстрима нашел место, где на так называемой ватрушке можно подлететь. Все начиналось хорошо и даже весело, пока…

Полетел, перевернулся и головой ударился обо что-то в снегу. Голова болела очень, кружилась. Филипп, пациент РНПЦ неврологии и нейрохирургии

После этого было совсем не до смеха и маме Филиппа Татьяне. На счастье обоих в тот момент женщина была рядом с сыном.

На самом деле это произошло, такое ощущение, как будто на пустом месте. Горочки-то не производят впечатления опасных, это не скалы. Вот он ехал, вот он подпрыгнул, выпал из тюбинга и закричал "Ай, больно, болит". Я, естественно, побежала. Но не ожидала увидеть столько крови. У него мигом вся голова в крови, все вокруг в крови. Это было очень страшно. Татьяна, мама Филиппа

Опасность зимних развлечений

И таких случаев с начала зимнего сезона в стране с каждым днем становится только больше, отмечают медики. Только в Республиканский центр неврологии и нейрохирургии в столице поступило без малого 6 десятков маленьких пациентов с так называемыми тюбинговыми травмами. Около десятка из них госпитализированы. И это меньше чем за месяц. Чаще всего в больнице, рассказывают врачи, оказываются дети в самом активном возрасте - от 4 до 12 лет.

Как правило, пока это дети с легкой ЧМТ, сотрясением головного мозга. Но сезон только начался. В прошлом году к нам обращались дети и с переломом костей черепа и даже были пациенты с гематомами, которым пришлось выполнять нейрохирургические операции. Максим Мелешко, детский нейрохирург РНПЦ неврологии и нейрохирургии

Опасная ватрушка

Самые тяжелые травмы, отмечают специалисты, как правило, возникают во время раскручивания ватрушки, когда ребенок на скорости вылетает из надувных санок и обо что-то ударяется, будь-то дерево или забор. Именно поэтому основная часть несчастных случаев происходят на необорудованных горках. Кстати, три года назад белорусские медики были одними из первых, кто предложил ограничить места для катания на уже тогда вошедших в моду тюбингах. Их услышали. Теперь таких локаций только в столице больше 40. Такие же есть в каждом регионе.





Рекомендации для катания на тюбинге

Кстати, родителям рекомендуют опробовать незнакомую горку самим, под снегом может прятаться что-то опасное, на что может наехать ребенок. Конечно, не кататься на тюбинге стоя или лежа вперед головой, можно только сидя. И уж тем более во время спуска не тормозить ногами. Для полной безопасности некоторые специалисты даже советуют надеть налокотники и наколенники.

Есть и некоторые рекомендации, что точно не стоит делать с тюбингом, чтобы развлечение не омрачилось непредвиденными обстоятельствами.

Нельзя привязывать тюбинг при катании к машине и тянуть за собой. Потому что стирается дно полностью, это уже не ремонтируется. Особенно молодые люди любят повеселиться на полную катушку и привязывают тюбинг, еще делают серию тюбингов, что делать категорически запрещается. Максим Глинник, директор компании по продаже и аренде горнолыжного инвентаря

Опасность зимних развлечений