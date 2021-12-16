Растительные отходы - в доходы: станция компостирования работает в Минске

Растительные отходы - в доходы. Экотехналогии - в помощь столичному Зеленстрою и коммунальным службам. Под Минском открылась станция компостирования. Опавшую листву, ветки деревьев и сухую траву перерабатывают на специальном оборудовании, аналогов которому в столице не было. Принцип работы следующий: органику измельчают, смешивают и складируют в бурты. Специальная техника способна переработать до 70 тысяч кубометров растительных отходов в год, а это почти 28 тысяч кубометров органического компоста.