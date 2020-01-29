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Растворимый кофе: вред или компромисс?
Растворимому кофе больше 80 лет. Что из себя представляет этот продукт?
Берут обжаренные кофейные зерна, измельчают их, заваривают кипятком. Далее этот отвар дегидрируютдо гранул или порошка. То есть, такойвысушенный бульончик. А когда открываешь банку, оттуда такой аромат, что и не скажешь, что это просто высушенный настой кофейных зерен.Вседело в ароматизаторах, нетрудно догадаться.
Возьмем популярный кофе "3 в 1". Вот лишь некоторые ингредиенты, указанные на этикетке:
- Глюкозный сироп - выполняет роль подсластителя.
- Растительный жир - это химически обработанное растительное масло или неполезный трансжир, который откладывается на стенках сосудов.
- Цитрат натрия (Е331iii) - натриевая соль лимонной кислоты, применяется в качестве эмульгатора или стабилизатора.
- Трифосфат натрия Е451i - используется в качестве стабилизатора, регулятора кислотности. Из-за избытка фосфатов в организме происходит ухудшение усвоения кальция, что, в свою очередь, приводит к отложению в почках кальция и фосфора и способствует развитию остеопороза.
- Цикламовая кислота - синтетический химикат, используется как искусственный подсластитель. Применение цикламатов встречало (и продолжает встречать) немало возражений из-за опасений в канцерогенном действии. Цикламат натрия нельзя употреблять при почечной недостаточности, а также во время беременности и грудного вскармливания!
- Кофе - 11%.
Но будем объективны. Защитники растворимого кофе говорят, что в нем меньше кофеина и он не вреден гипертоникам, а также, что он низкокалорийный. А ещеего можно использовать как мочегонное.
Какой кофе пить, конечно, решать вам! Ну а мы лишь доносим до вас проверенную информацию и напоминаем, что здорово здоровым быть!
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