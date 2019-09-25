Рацион учеников в школах разнообразили сбалансированными блюдами

Новое меню в школах. Рацион учеников разнообразили сбалансированными блюдами. На обед теперь можно попробовать итальянские тефтели с рикоттой, филе птицы с запеченными помидорами и свиную котлету с овсяными хлопьями. Акцент сделали на полезные калории и витамины. Потому сахар и соль в составе блюд значительно уменьшили. На десерт, например, разработали домашнюю шарлотку - пирог "Смак". Всего же представлено 10 гастрономических новинок.



Пересмотрели и ассортимент буфета. Молочной продукции стало в два раза больше. На прилавке творожные десерты, йогурты, белковые фруктовые коктейли. Среди фруктов яблоки, груши, нектарины.