"Раубичи" запускают автосистему оснежения трассы

Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" на пороге новой главы в своей истории! Все готово к запуску автосистемы оснежения трассы. Сейчас идет установка программного обеспечения, которое и будет запускать весь инженерно-технический комплекс. Система позволит за 72 часа при минимальной мощности оснежить всю лыжероллерную трассу, а далее поддерживать ее в идеальном состоянии для профессиональных спортсменов и любителей без привлечения спецтехники, по сути, одним нажатием клавиши компьютера.

Леонид Карась, заместитель директора РЦОП по зимним видам спорта "Раубичи":

"Одновременно могут работать 27 снегогенераторов. Соответственно, за сколько минут или часов мы сможем уложить трассу? Скажем так, техническое задание было из расчета того, что при минимальных температурах для начала оснежения, это минус 3 градуса, оснежаем весь комплекс в течение трех суток, 72 часа. Получается, теперь грузовики не будут разъезжать, да? Вот мы насыпали кучу снега, и они возили-развозили. Мы полностью ушли от транспортной составляющей".

Главным стартом для "Раубичей" в этом сезоне станет этап Кубка Содружества в грядущем феврале!