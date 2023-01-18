Раубичи готовы к старту этапа Кубка Содружества

Спортсмены проводят свои заключительные тренировки перед важным стартом. Начнут соревнования женщины, в 11:00 на дистанцию спринтерской гонки уйдет первая биатлонистка. А лидер нашей сборной, олимпийская чемпионка Динара Алимбекова, впервые выступит под фамилией супруга. И в стартовом протоколе искать ее нужно под фамилией Смольская.

Для удобства болельщиков будет организован дополнительный маршрут, автобус 949 экспресс с четверга по воскресенье, от станции метро "Борисовский тракт" до спорткомлекса, а по завершении гонок - в обратном направлении. Для тех, кто до Раубичей не доберется, прямые трансляции будут на телеканале "Беларусь 5".