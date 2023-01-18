3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Раубичи готовы к старту этапа Кубка Содружества
Большой спортивный праздник начинается завтра в Раубичах. Спорткомплекс полностью готов к этапу Кубка Содружества, несмотря на плюсовую температуру.
Спортсмены проводят свои заключительные тренировки перед важным стартом. Начнут соревнования женщины, в 11:00 на дистанцию спринтерской гонки уйдет первая биатлонистка. А лидер нашей сборной, олимпийская чемпионка Динара Алимбекова, впервые выступит под фамилией супруга. И в стартовом протоколе искать ее нужно под фамилией Смольская.
Для удобства болельщиков будет организован дополнительный маршрут, автобус 949 экспресс с четверга по воскресенье, от станции метро "Борисовский тракт" до спорткомлекса, а по завершении гонок - в обратном направлении. Для тех, кто до Раубичей не доберется, прямые трансляции будут на телеканале "Беларусь 5".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов