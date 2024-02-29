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Раубичи как комплекс мирового уровня берет свое начало с обычной лыжни

Раубичи как комплекс мирового уровня берет свое начало с обычной лыжни

Лыжная культура в послевоенное время всеобъемлющая. Сейчас сложно представить, но Раубичи как комплекс мирового уровня начинался с обычной лыжни. Об этом рассказывают корреспонденты АТН в фильме "Раубичи. 5.0. Трамплин на века".

Олег Рыженков, главный тренер сборной Беларуси по биатлону вспоминает, что биатлон как таковой тогда был, но его было мало. Он был только в нескольких точках Республики Беларусь.

Из лыж появился биатлон. В 1954 году стал видом спорта в Международном олимпийском комитете, спустя два года были разработаны его официальные правила.

Первый чемпионат мира по биатлону состоялся в 1958 году. То есть биатлон как вид спорта набирал стремительное развитие, а советские атлеты быстро стали побеждать.

В 1972-м на конгрессе IBU принято историческое решение - впервые право проведения мирового форума по биатлону отдают Советскому Союзу. Но где проводить такие соревнования? Во многом благодаря настойчивости белорусов, главы республики Петра Машерова и руководителя спорта в БССР Виктора Ливенцева чемпионат мира отдали Раубичам.

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