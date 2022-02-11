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Раубичи принимают финальный этап "Снежного снайпера"
Сегодня определились призеры спринтерских гонок. На пьедестале их награждали председатель Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко и участница трех олимпиад и четырехкратная чемпионка мира по биатлону Елена Зубрилова. В этом сезоне на всех этапах соревнований участие приняли 24 173 школьника. Лучшие 168 из них прошли многоступенчатый отбор и сражаются за награды в эти дни.
13 февраля пройдут масс-старты и смешанные эстафеты. Некоторые из участников обязательно попадут в поле зрения Белорусской федерации биатлона. Ребят протестируют, лучших будут готовить к выступлениям на более высоком уровне. Гонки можно смотреть в прямом эфире, на телеканале "Беларусь 5 интернет".
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