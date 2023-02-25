"Минская лыжня" прошла в Раубичах - более 50 команд приняли участие

"Минская лыжня - это большой спортивный праздник для тех, кто любит биатлон и готов показать себя на трассе. Более 50 команд: госслужащие, представители профсоюзов, педагоги, творческие коллективы, спортсмены, администрация Президента и, конечно, сам Президент. Александр Лукашенко не первый год своим примером показывает, насколько биатлон - это органичный вид спорта для нашей страны, и как важно заниматься спортом взрослым и детям. Команда главы государства в гонке участвовала вне зачета. Сергей Новиков, Людмила Калинчик, Ольга Назарова - это профессиональные титулованные спортсмены. Просто смотреть за ними - это как побывать на международных соревнованиях. Катерина Круталевич о захватывающих состязаниях в Раубичах.

Это с учетом того, что у всех здесь есть и работа, и семьи, и дети. Звучит громко, но это действительно так. Втянувшись в спорт, время тренировок становится отдыхом. Правильным. Для нашей страны, где большую часть времени холодно, лыжи - идеальный, безопасный вариант. Поддерживает госсекретарь Совбеза и губернатор самой северной области Беларуси

Витебчане в прошлом году становились первыми среди регионов. Так что к борьбе были готовы. Всего - больше 50 команд-участниц. Официально это не просто называется - проходит по всем правилам - биатлонная эстафетная гонка. Два круга чуть больше чем по километру. Два огневых рубежа по пять выстрелов, за непопадание — штраф - дополнительные 50 метров лыжни. Александр Лукашенко с этими правилами знаком давно.





10 из 10 - стандарт попадания Президентской команды. У них вообще ни одного промаха, ни одного штрафного круга, высокая скорость - интересно наблюдать за профессиональными биатлонистами. Конечно, они становятся первыми, именно поэтому команда выступает по-спортивному честно, вне зачета. Для зрителей. И тем не менее, обладатель серебра в Ванкувере Сергей Новиков, многократные призеры чемпионатов мира Людмила Калинчик и Ольга Назарова, говорят - каждый раз на старт в Раубичах выходят с волнением

Зрители на трибунах сегодня были заряжены до предела. Представьте, прийти поболеть за своих! Если только команд 57, то желающих посмотреть сразу "икс десять". Причем многие, кто сегодня пришел, суть гонки понимают. "Минская лыжня" для белорусов - традиция, которой без малого 37 лет. Когда-то в 86-м году впервые был организован лыжный пробег на 15 километров по маршруту "Боровая-Раубичи" - на тот старт вышло 12 тысяч человек. Среди силовых министерств спасатели стали первыми.

Всем командам понадобилась не только хорошая физическая подготовка, но и волевые качества. Погода менялась: началось все гладко, а потом дождь и мокрый снег, трасса меняет консистенцию - это очень отражается на скорости спортсменов. Возможно, поэтому Национальный олимпийский комитет в своей категории стал вторым. Настраивались серьезно, но и конкуренты были на высоте.

Конечно, для чего еще соревнование - чтобы выиграть, но имея такую шикарную трассу в центре города, все могли бы пробовать участвовать.





В итоге в тройке лидеров, занявших места на пьедестале в рамках официального зачета среди команд высших органов власти стали команды Комитета государственного контроля, НОК и Мингорисполкома

Но лучшее - это даже не медали - отношение людей.

Александр Лукашенко всегда в таких ситуациях готов к общению. Журналисты не исключение. Первый вопрос Президенту - о спорте высших достижений. Международный олимпийский комитет все время меняет мнение - можно ли белорусам и россиянам будет представлять свои страны на соревнованиях?

"Для нас неприемлемо не все. Но, опять же, внимательно следите: маски сброшены. МОК, Бах говорили о том, что мы можем. Если можем - принимайте решение! Чего вы там телепаетесь? Собралась эта "кодла"… Не хочу грубо говорить, - знают, кто. И начинают (обсуждать. - Прим. БелТА): могут - не могут, - сказал белорусский лидер. - Дело сегодня не в символах, не во флагах, не в гимнах. Это важно. Дело в ребятах, которые посвятили свою жизнь спорту. Они же калечат судьбы людей. И Бах - он же великий спортсмен. Он что, не понимает, что значит спортсмена лишить участия? Притом ни за что. На ровном месте. Они что, бандиты, они где-то воевали? Они выходили на площадь и кричали: "Давай войну, давай убивай"? Они же этого не делали. При чем тут они (спортсмены. - Прим. БелТА)?"

"Просто идет давление по всем направлениям. Тема главная - задушить нас с Россией, чтобы никогда не возникли где-то, чтобы нас не было на этой планете, чтобы наша цивилизация исчезла вообще. Этому не бывать! Просто мерзавцы! Иначе ничего не скажешь", - подчеркнул глава государства.

Отдельный вопрос - по трассе сегодня. Зрителям было "отлично" - на улице плюс 3. А как спортсменам?

"Я вам советую, чтобы понять изнутри это мероприятие, встать на лыжи и попробовать побегать здесь. Особенно в таких диких условиях. Вот тогда вы поймете, что это такое. Именно на этой трассе, когда мокрый снег, когда лыжи не скользят, тормозят, а тут еще стрелять надо", - сказал Александр Лукашенко.

Говоря о важности проведения таких массовых спортивных праздников, Президент подчеркнул: "Люди увидели, что этим надо заниматься".

"На лыжах надо ходить и за собой таскать детей, - заметил глава государства. - Ты идешь, пусть ребенок идет за тобой, пусть учится".