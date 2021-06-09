Равномерное развитие регионов Беларуси - приоритет на ближайшие пять лет

Мы сейчас начинаем строительство блокированной жилой застройки, где гражданин не только может жить в квартире, но и иметь небольшой участочек к этой квартире. Это по типу таунхауса.

А эта история словно сценарий для хорошего белорусско-французского фильма.В агрогородке Сухари новый житель. Парижанин в прошлом Дживад Гани женился на могилевчанке и переехал в белорусскую глубинку. Капитал вложил в дом. Занялся хозяйством. Куры, с которыми разговаривает только на французском. Свое озерцо. Уверен, что именно за деревней будущее.Госпрограмма поддержки села рассчитана и на ближайшую пятилетку. Прирастают Сухари жителями. Идет строительство сразу двух домов, переезжают сюда горожане. Кстати, всем миром восстановили и криницу. Теперь это любимое место отдыха туристов. Словно окунуться в детство, где и вода слаще и душе спокойнее. Приезжают многие теперь и к этомусвятому источнику. Снова и снова. На малую родину.