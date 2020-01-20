Рай для филателистов. В Витебске экспонируют марки страны чучхе

Почтовые марки страны чучхе. Около восьмисот миниатюрных экспонатов из фондов Музея корейских почтовых марок в Пхеньяне выставлены в Витебске. Эти марки выпущены в течение последних пятидесяти лет и отражают важные моменты жизни КНДР - от политики до покорения космоса. Выставка организована при поддержке посольства КНДР в Беларуси. Год назад она экспонировалась в Минске и имела большой успех.

Первые почтовые марки в КНДР выпустили в середине ХХ века в честь создания почтовой службы в освобожденной Корее. Сейчас их издают массовыми сериями. Но все же для филателистов со всего мира заполучить для своей коллекции экземпляр из Северной Кореи большая удача.



