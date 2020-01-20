3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Рай для филателистов. В Витебске экспонируют марки страны чучхе
Почтовые марки страны чучхе. Около восьмисот миниатюрных экспонатов из фондов Музея корейских почтовых марок в Пхеньяне выставлены в Витебске. Эти марки выпущены в течение последних пятидесяти лет и отражают важные моменты жизни КНДР - от политики до покорения космоса. Выставка организована при поддержке посольства КНДР в Беларуси. Год назад она экспонировалась в Минске и имела большой успех.
Первые почтовые марки в КНДР выпустили в середине ХХ века в честь создания почтовой службы в освобожденной Корее. Сейчас их издают массовыми сериями. Но все же для филателистов со всего мира заполучить для своей коллекции экземпляр из Северной Кореи большая удача.
Президент
Все
"Образец наивысшего служения национальной культуре" - Лукашенко поздравил Оловникова с днем рождения
Лукашенко поздравил с юбилеем коллектив Витебской госакадемии ветеринарной медицины
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов